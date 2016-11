Bauta Rojas afirma venta de terrenos Duquesa es ilegal

El exministro de Medio Ambiente y quien preside la Comisión Evaluadora de los terrenos registrados a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) dijo que cualquier transacción que se haya hecho, donación, venta, o arrendamiento de los terrenos donde opera Duquesa es ilegal. Bautista Rojas Gómez aclaró que los terrenos de ese depósito de desechos, que alega la empresa Lajun Corporation tener un título de propiedad, pertenecen al Estado.



Explicó que en el proceso de investigación, encontraron en el CEA un documento que data del 3 de octubre del año 1995, donde el ex presidente Joaquín Balaguer, le dio el poder al entonces administrador del CEA, Dimas R. de Moya, para que a través de un contrato estableciera la dación en uso de los terrenos utilizados para el vertedero de Duquesa.



El funcionario dijo que los terrenos correspondientes eran 36.7 hectáreas, por 20 años, traspasado al síndico del Distrito Nacional, quien era en ese entonces Fello Suberví Bonilla.



Rojas Gómez expresó que dicho contrato establecía claramente que los terrenos eran para el uso y tratamiento del manejo de la basura.



Señaló que la concesión, además, planteaba que el Ayuntamiento del Distrito no podía enajenar, tampoco ceder ni una porción del solar.



“En consecuencia, cualquier transacción que se haya hecho, donación, venta, o arrendamiento es ilegal”, manifestó Bautista Rojas.



Manifestó que esos terrenos no podían ser transferido bajo ninguna circunstancia ni por el ayuntamiento del Distrito, que fue quien lo recibió, que al dividirse esa jurisdicción en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, esos terrenos quedaron bajo la competencia del municipio Santo Domingo Norte, que tampoco podía venderlo.



“Nosotros no hemos llegado a la investigación que llevan los diputados, pero evidentemente que esos terrenos son propiedad del Estado dominicano”, expresó.



Procuraduría debe actuar



Sobre el tema habló el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños, quien dijo que el Ministerio Público tiene que intervenir en este caso, porque se está hablando de falsificación, y dar las instrucciones para que se haga una seria investigación.



“El hecho que la comisión de contratos de la Cámara haya dicho que Lajun cometió dolo para conseguir los terrenos, el procurador Jean Rodríguez debe asumir el caso”, dijo.



Bauta dice comisión ha auditado 2 mil contratos



Bautista Rojas Gómez informó que a dos meses de estar a cargo de la comisión encargada de realizar un levantamiento y diagnósticos de todos los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), han auditado más de dos mil contratos. Rojas Gómez comunicó que acaban de entregarle el primer informe bimestral al presidente de la República, Danilo medina, y que justamente lo que han hecho en esta primera fase es levantar información.