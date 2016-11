Réplica torre Eiffel costó medio millón

La réplica de la Torre Eiffel que el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste colocó en una isleta frente a la Plaza de la Bandera y que ha sido objeto de controversia entre la ciudadanía, costó medio millón de pesos al cabildo. Así lo reveló ayer el alcalde Francisco Peña, quien dijo que no sabe de qué país es el monumento, ni si representa al municipio que dirige, ya que no es historiador ni antropólogo, pero que su intención es llenarla de luces y alegrar al pueblo con motivo de la Navidad.



Al intervenir en el programa radial El Sol de la Mañana y justificar la instalación del emblemático símbolo de la capital francesa, Peña afirmó que la torre, que era propiedad del Hotel Hispaniola y que originalmente costaba dos millones de pesos, le fue vendida mediante un proceso legal y transparente, acorde a la Ley de Compras y Contrataciones, a un costo menor.



No obstante regidores de SDO afirman que el costo real de la estructura fue RD$12 millones y no contó con la aprobación del Concejo de Regidores, por lo que pedirán la intervención de la Cámara de Cuentas.



“Yo no sé si es la torre de Francia, de Alemania, de Guayubín, lo que queremos es alegrar al pueblo en Navidad”, dijo el alcalde.



Inauguración es mañana



De acuerdo con los obreros del Ayuntamiento que trabajaron en la instalación, la estructura metálica será inaugurada mañana primero de diciembre.



Indicaron que la torre que fue instalada por la empresa JMT se adecuará para cada festividad que se celebre en el país. Usuarios de las redes sociales Twitter y Facebook han reaccionado indignados en contra de la torre, calificándola como una burla para el país.



Otros han ido más allá al decir que atenta contra la dominicanidad.