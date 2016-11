Tráiler nuevo de “Catastrópico” sorprende en las redes sociales

El nuevo tráiler de “Catastrópico”, que recientemente fue lanzado por sus productores en YouTube y Facebook, ha logrado cientos de miles de vistas en un solo fin de semana, dejando asombrados a los cibernautas, quienes han expresado su fascinación.

El corto “teaser” que se lanzó hace dos meses superó las expectativas de los productores con más de un millón de visitas, pero este nuevo tráiler ha atraído a los amantes del cine, quienes colectivamente lo ha denominado la promesa de un filme que cuenta con un calibre sin precedentes en el cine criollo.

Cine diferente

El largometraje recrea el drama de una famosa y mimada actriz que lucha por regresar a la civilización cuando la inesperada caída de su jet privado frustra el intento de su secuestro, dejándola varada en un monte a merced de su “fastidioso” asistente y un secuestrador “inepto”.

En el tráiler, que fue colgado en YouTube y Facebook, se puede apreciar una excelente fotografía, mucha acción e increíbles efectos especiales, como las explosivas persecuciones que presentan las espectaculares destrucciones de barcos, carros, patanas y hasta un helicóptero que se accidenta en pleno vuelo.

También presenta la desastrosa caída un avión en medio del mar y el desesperante hundimiento que le sigue, donde sus tripulantes (los tres personajes principales) mantienen una lucha por escaparse de la cabina y sobrevivir mientras este se inunda completamente.

“Pese nuestros esfuerzos, fue imposible anticipar lo traumático que sería rodar el hundimiento del avión. Fue extraordinariamente aterrador y peligroso. Las reacciones de los actores son 100% reales, y sus suplicas de salir de allí continuaban hasta luego de apagar las cámaras", narró Jorge Hazoury, director de “Catastrópico”.

Explicó que entre cada una de las cinco veces que rodaron la acción completa, buscando la toma perfecta, los actores se sometían a intensas sesiones de rehacer su vestuario, pelo y maquillaje de gala mientras el interior del avión se reconstruía con elementos secos e intactos.

“Dentro del avión, los tres actores y yo, quien operaba la cámara, no podíamos oír nada con el rugido del agua entrando violentamente y la lluvia artificial batiendo el exterior. Si algo salía mal, no podríamos abortar el hundimiento. Todos conocíamos las probabilidades y no estábamos nada cómodos con ellas. Sabíamos que pasaría si Brie Gabrielle (la protagonista) se tropezaba con su largo vestido, o si el Mulain (William) no lograba deshacer su cinturón de seguridad bajo la turbulenta agua en el momento indicado. Y aun así, amanecimos cada noche en la frígida agua dentro de ese avión. Fue horrible. Pero ya verán los resultados”, sostuvo Hazoury.