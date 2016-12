Educación Digna se opone a posible nombramiento de viuda de Juan de los Santos en el Inaipi

La Coalición Educación Digna (CED) le dirigió una carta al presidente de la República, Danilo Medina, para expresarle su “preocupación” por el “fuerte rumor” del posible nombramiento de la viuda del alcalde Juan de los Santos, Berlinesa Franco, para dirigir el Inaipi.

“Desde la CED entendemos que un nombramiento como este pone en riesgo el camino recorrido y amenaza las metas pendientes, que con mucho optimismo se observaban y aseguraban en el sector al pretender designar como directora a una profesional en mercadeo, sin experiencia en el tema de primera infancia”, dice un párrafo de la misiva.

En la carta señala que los retos en los próximos años del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) requieren de un equipo con conocimientos y criterios técnicos en el sector de primera infancia, es por esto que desde la CED, vemos con mucha preocupación el fuerte rumor del posible nombramiento como directora del INAIPI de Berlinesa Franco, viuda del exalcalde de Santo Domingo Este, Juan De los Santos.





La CED se hace eco de lo manifestado por la Coalición ONG Por La Infancia cuando afirma “por primera vez en el país se diseña y gestiona una política pública que promueve la inclusión y atención integral de la niñez entre 0 y 5 años, y es responsabilidad del gobierno garantizar que no se detengan los avances”.



Sin la formación profesional y capacidad técnica necesarias, ¿cómo lograr las metas de su gobierno de atender 730,000 niños y niñas en el período 2016-2020, asunto que implica cumplir con la meta de construcción de 251 CAIPI y 1,200 CAFI sin la dirección adecuada? ¿Cómo manejar de manera eficiente y transparente los fondos necesarios para los servicios de su funcionamiento? ¿Cómo esta dirección podrá dar seguimiento al nuevo y complejo modelo de atención cuando no conoce absolutamente nada sobre la estructura y el marco legal del sector infancia?



¿Sabrá la nueva directora que el modelo de atención integral tiene vínculos con las demás políticas gubernamentales, sabrá manejar la lógica territorial y el trabajo en redes de los servicios que se articulan, como lo son salud, educación y protección por territorio? ¿Se echará por la borda el trabajo de veeduría social de los fondos y las metas establecidas por el compromiso asumido con el 4%? ¿Podrá asumir los nuevos retos en recursos humanos contemplados en la transformación actual en el INAIPI? ¿Será posible para la nueva dirección establecer los lazos necesarios con la sociedad civil para lograr la colaboración de este actor?



Estos son algunos de los retos que se avecinan, y por lo que la CED espera que sea un rumor público el supuesto nuevo nombramiento. La Coalición Educación Digna quisiera creer que el compromiso de la gestión del gobierno con la primera infancia es algo que no se negocia.