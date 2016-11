Kristy Reyes conquista las pasarelas

La modelo Kristy Reyes, además de continuar su constante preparación como modelo, estudia teatro y aviación. Asimismo, planea tener su canal de Youtube. Entre pasarelas y aventuras, la modelo Kristy Reyes se perfila entre los rostros más interesantes del mundo del modelaje.



Aunque es una joven introvertida, cada día, desde que entró en el 2009 a modelar, vence el miedo cuando sube a escena. “Siempre me ha gustado el mundo del modelaje, pero realmente soy muy tímida y no me atrevía a modelar, hasta que un día me invitaron a un casting, acepté y ahí es donde empieza todo”, comenta Reyes.



Asegura que el modelaje en República Dominicana está en su mejor momento, al que ahora lo han catalogado como el nuevo “Brasil”, porque muchas beldades han tenido éxito posicionándose en las mejores portadas; incluso para Reyes ha reducido el racismo, “porque antes no se veía una modelo negra, y hoy en día sí”.



La modelo resalta que haber pasado por diversos retos no la ha parado para seguir haciendo lo que le gusta, es por ello que además de continuar su constante preparación como modelo, lleva en paralelo sus estudios de teatro, teniendo en la actuación uno de sus mayores sueños.



Pero uno de los rasgos que hacen sobresaliente a Reyes es su deseo de experimentar otras profesiones como la aviación, dejando ver su espíritu aventurero lo que resulta ser una carrera complementaria para su estilo de vida.



Dentro de los proyectos que tiene Reyes, está hacer un canal de Youtube para dar consejos sobre cosas recicladas, de cómo transformar la ropa en otros estilos, además pretende entrar en el mundo de la actuación, y más adelante a los medios de comunicación.



Reyes, ha modelado para Gianina Azar, Moisés Quezada, Luis Domínguez, Larissa Salcedo, Carlos de Moya y Leonel Lirio, entre otros de los más importantes diseñadores nacionales. De modo que su experiencia es evidente y su calidad comprobada.