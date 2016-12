JE ya no decidirá ventaja de local en Serie Mundial

02/12/2016 12:00 AM - AP

La liga que gane el Juego de las Estrellas ya no tendrá localía en la Serie Mundial, que en cambio se decidirá al equipo que haya tenido mejor récord en la temporada regular.



El cambio fue incluido en el acuerdo laboral tentativo pactado entre Grandes Ligas y el sindicato de peloteros, y divulgado a The Associated Press en la madrugada del jueves por una persona con conocimiento del acuerdo. Además, los jugadores y la administración acordaron que la estadía mínima en la lista de lesionados será reducida de 15 a 10 días.



También, el tope del llamado impuesto al lujo comenzará a aplicarse a partir de los 195 millones de dólares en la nómina en el año próximo, de los 197 millones en 2018, de 206 millones en 2019, 209 millones en 2020 y 210 millones en 2021. El salario mínimo se elevará de 507,500 a 535,000 dólares para el año próximo; 545,000 en 2018 y 555,000 en 2019. En los dos años siguientes la cifra se determinará con base en cifras sobre la inflación.