Usain Bolt cree es imposible romper el récord mundial de los 200

MONACO — Usain Bolt ya no puede competir contra su propio legado.

El velocista jamaiquino dijo que no tiene planes de correr los 200 metros en su última temporada en la pista, al darse cuenta que no podrá superar su propio récord mundial de 19.19 segundos en esta distancia.

Bolt, de 30 años, dijo que pensó que podría batir la marca en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, pero confesó que después de la última curva, sintió que las piernas no le daban para lograrlo.

"Después de la temporada pasada, me di cuenta que no importa lo mucho que me esfuerce de ahora en adelante, probablemente sea difícil superar el récord mundial de los 200 metros", dijo Bolt. "Cada vez tengo que esforzarme más, y al final de mi carrera, estoy tratando de no trabajar tanto".

Tampoco se expresó muy optimista sobre la posibilidad de romper su récord de 9.58 segundos en los 100 metros.

"Si puedo realizar toda la temporada sin lesiones, lo cual dudo, entonces quizás es posible2, indicó.

Antes de la ceremonia de la IAAF para entregar sus premios a los mejores atletas del año, Bolt también descartó que vaya a competir en los Juegos de 2020 en Tokio. El jamaiquino ha dicho que su última competencia importante será el mundial de atletismo en agosto de 2017 en Londres.

Dijo que su entrenador le recomendó "que no me retire para después volver a competir, que jamás haga eso. Así que hay que estar seguro sobre la decisión".

"No es por alardear ni nada por el estilo, pero mucha gente no ha logrado lo que yo logré a los 30 años, así que creo que hice todo lo que quería hacer".

El dueño de nueve oros olímpicos indicó que probablemente pudo haber logrado más si se hubiese tomado su carrera más en serio en los primeros años.

"Si hubiese pulido mi talento cuando era más joven, entonces creo que hubiese logrado más", indicó. "Es sorprendente, pero es verdad".

Señaló que su última temporada será más que nada una gira de despedida, y se enfocará en algunas carreras en sus lugares favoritos, entre los que mencionó Ostrava, Lausana y París.

"Esta temporada será más que nada para los fanáticos", dijo. "Mucha gente siempre quiso verme correr y no han tenido la oportunidad de hacerlo".

Además, descartó que vaya a enfrentar al campeón olímpico de los 800 metros, David Rudisha, en una carrera sobre 400 metros.

"Eso no pasará, ni siquiera a beneficio de caridad", afirmó.

Agregó que sus planes inmediatos para el retiro son "básicamente no hacer nada".

"Nada más de entrenamientos. No tengo que ir a la pista a menos que quiera", dijo.

Bolt relató que el mundial de 2007 fue el momento que le dio un giro a su carrera. Tras terminar segundo detrás de Tyson Gay en los 200 metros, el entrenador de Bolt le dijo que era hora de tomar en serio su profesión.

Al año siguiente, ganó los 100 y 200 metros, y el relevo 4x100, en los Juegos Olímpicos de Beijing. Repitió la gesta en Londres 2012 y Río 2016.

Indicó que lo único que lamenta fue no haber bajado de los 19 segundos en los 200 metros.

"Era algo posible, podría ser posible, y no lo hice", señaló.