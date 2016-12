Ciclismo nocturno: una pasión que se apodera del DN

En medio de la brisa fría, los paisajes pintorescos y luces que iluminan, cientos de personas han tomado las calles de la vieja ciudad de América para recorrerla en dos ruedas. Andar en bicicleta por las noches se ha convertido en una práctica deportiva que ha tomado fuerza en el centro urbano en los últimos años. “Vamos, solo son cinco kilómetros más, tú puedes, eres un gran ciclista”, exclamó uno de los ciclistas, de 52 años, alentando a un compañero que luce rezagado en el grupo.



No importa si tienes 70 o 15 años, la actividad de andar en bicicleta no tiene exclusión de edad, pues más allá de la actividad física que esto produce, es una actividad recreativa, social, que aporta innumerables beneficios para la salud. “La bicicleta es un deporte que lo puedes trabajar como salud, como recreación y, si lo quieres, para socializar también”, apuntó Juan Luis Rodríguez a elCaribe, quien es pionero de los paseos nocturnos en bicicleta. “Cuando entiendan que la educación y el deporte deben unirse para lograr un desarrollo integrado, las cosas cambiarán. Un joven sano, alegre, es una persona que rinde a nivel mental y tiene capacidad de asimilación”, agrega.

Juan Luis, quien ha dedicado una gran parte de su vida al ciclismo en la República Dominicana, en todas sus modalidades, como preparador y técnico, desde atleta de alto rendimiento hasta presidente de la misma Federación Dominicana de Ciclismo, hoy experimenta una nueva faceta. “Te sientes que estás vivo, que tienes dinamismo.



Cuando haces ejercicios, tu cuerpo transmite alegría, te genera más entusiasmo”, expresó Rodríguez, que hace cuatro años, junto a otros miembros, formó el grupo de ciclistas nocturnos, Aro & Pedal, mismo nombre que identifica a su empresa.



De esta manera, como parte de salir de lo cotidiano y de las presiones del día, Rodríguez visualizó como una gran idea brindarles a los dominicanos una actividad para conectarse con su mente, respirar aire puro y recorrer las avenidas.



Este grupo, conformado por profesionales de distintas aéreas, como medicina, ingeniería, derecho, arquitectura, entre otros, se reúne todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche como un solo pelotón de más de 150 ciclistas que recorren los puntos más céntricos de la capital hasta su destino final. “Todas las noches hacemos una ruta distinta, recorriendo más de 20 kilómetros”, expresó Rodríguez, quien tiene 57 años de edad.



Para muchos de los aficionados que se reúnen todos los jueves, como a “una misa que no se pueden perder”, hay tres factores que favorecen de manera constante practicar el ciclismo nocturno.



El tránsito se torna más suave, ya que a partir de las 7:30 de la noche el tráfico en la capital comienza a disminuir; se siente el aire más fresco, y las personas, por lo regular, salen de sus trabajos y tienen más tiempo para la práctica. “Antes, teníamos cierto temor cuando cruzábamos las avenidas, pero ya se está cambiando la percepción. Yo he visto cómo camiones que antes no les preocupaba que estuvieras ahí, ahora se detienen, y pasan despacio al lado de nosotros”, indicó. A este grupo de Aro & Pedal se han unido otros, por la promoción del ciclismo de Juan Luis, por recomendaciones de amigos y los que se han acercado por curiosidad. Pero la mayoría de ciclistas nocturnos lo hacen motivados por la pasión, el dinamismo y la disciplina. “Desde el primer año teníamos ya más de cien aficionados. De esta tropa salieron otros grupos”, dijo Juan sonriente, quien a seguidas agregó: “Si una madre tiene hijos, y los hijos crecen, lo más agradable es que se independicen. De ahí se formó el primer grupo que se llama ‘Los Cicleteros’, que montan los miércoles; paralelos a nosotros estaba el grupo de ‘Los traviesos’, que montan los martes. Y justo de ahí, nace la conformación ‘Los Platanuses’.



Los Cicleteros



Comenzó como un grupo de amigos que se reunían y montaban bicicletas para compartir entre ellos, y ahora, tres años más tarde, el amor por pedalear los ha convertido en un grupo numeroso de 400 socios. “El deseo de vivir con menos estrés”, es una de sus frases favoritas en este equipo, que ha hecho de pedalear una tradición cada miércoles.

Más que todo, el ciclismo nocturno se ha convertido para ellos en una forma de vida, que, con pasión, es un escape a lo cotidiano. “Nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado, tenemos más de 70 mujeres en nuestras filas y hemos logrado una gran unión entre familias”, manifestó Daniel, quien además de ser el capitán del equipo compone la directiva de seis integrantes que rigen todas las actividades del grupo.



Los Cicleteros se sienten dueños de la noche cada vez que salen desde su punto de partida, Plaza Naco, con sus cascos bien abrochados, sus chalecos fluorescentes, sus guantillas colocadas y el espíritu aventurero de un bohemio.



Hora de pedalear



Con una oración, hacen su despegue a las 8:00 de la noche, previamente se mandan la ruta por los chats del celular, que cambia cada miércoles. Desde el capitán que dirige el recorrido ,hasta el denominado ‘staff’ que va delante parando el tránsito para que pase el grupo entero, se siente cómo los pedalazos hacia cada vía se tornan constantes y enérgicos.



Detrás, se colocan las escobas, como se le conoce a los ciclistas que ayudan a los que se quedan rezagados, franqueados por una camioneta de apoyo de la compañía Nelly Rent Car, que les brinda todos los miércoles el servicio. “Lo más positivo es cuando pasamos al frente de los bares, y la gente se siente como con ese sentido de culpa, de que en vez de ir a tomar, deberían estar montando bicicleta”, indicó Temístocles.



Los miembros pagan una anualidad de 1500 pesos, la cual se les devuelve en ropa de ciclismo, algunas actividades, se costean los paseos al interior y todo lo que requiere la logística de armar los paseos los miércoles, además del personal de seguridad.



“Tratamos de que nadie se caiga, de que se sientan seguros al montar bicis, de que se protejan y minimizar los problemas que uno podría tener de montar de noche”, dijo Henríquez, quien dirige el grupo que recorre más de 25 kilometros. “!El día en que la mujer se suba a la bicicleta, el hombre la va a seguir!”, vociferó David Byrne, un cantante y compositor escocés nacionalizado estadounidense. Y, sin duda alguna, tenía toda la razón el célebre músico, pues en este grupo se ha dado el caso de esposos que, una vez han mirado a sus esposas bicicletear, se han unido y fortalecido el vínculo matrimonial. “Una de nuestras metas es seguir fortaleciendo la compenetración en la familia. En mi casa, mis hijos montan, mi esposa monta, con el único fin de que la familia se mantenga integrada y de que pudiéramos rondar en hermandad”, manifestó el capitán.



Los Traviesos



Sin duda, su nombre lo dice todo. Con gran entusiasmo y con bocinas en sus bicicletas, este grupo pasa por las calles como ‘pequeños traviesos’, brotando alegría y dinamismo por cada pavimento que pasa. Tan sonoros, que las personas se detienen y le toman fotos y le graban videos. Desde un merengue de Juan Luis Guerra hasta un reggaetón del momento, los traviesos combinan la música con el arte de pedalear. “Nosotros andamos con bocinas, música, pitos, voceamos que somos traviesos, la gente se siente enérgica con nosotros”, manifestó Allende Guerra, quien es el capitán del grupo. Con cierto aire cosmopolita y sobre todo una gran sensación de libertad, este grupo parte justo frente a la Novia de Villa (Lope de Vega, esquina Roberto Pastoriza), todos los martes a las 8:00 de la noche. Igual que los grupos mencionados, cambian de ruta constantemente y recorren aproximadamente entre 30-50 kilómetros y 20-22 kilómetros para los novatos. “Queremos creer más conciencia de lo que es el ciclismo urbano. Hay personas que lo ven como un pasatiempo, pero este es un deporte cualquiera. Lo que queremos en realidad es que las personas mejoren su salud y se recreen sanamente”, dijo Guerra, quien junto a otros nueve integrantes conformó Los Traviesos en el 2014.



Cada martes, más de 200 ciclistas, hombres y mujeres, se dividen entre agilizadores, novatos, veteranos, los Amet y escobas para pedalear hasta su destino final. Más de 20 personas entran al grupo de los agilizadores. El capitán sigue delante, y detrás van los llamados Amet, por aquello de los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte.



“Tenemos dos años montando, me motivó el placer de montar, sentirme bien conmigo misma haciendo una actividad tan recreativa y sana. Me ha ayudado mucho”, comentó Evelyn Pujols, vicepresidenta del grupo Los Traviesos.



Los tres grupos han coincidido en que la estación más difícil de transitar es el invierno, específicamente diciembre, por el incremento del tránsito. Por tal razón, los equipos de ciclismo nocturno han decidido parar el 15 de diciembre y reincorporarse de nuevo a las calles la segunda semana de enero.





Rutas comunes por los ciclistas

Las rutas más repetitivas por los Traviesos son la avenida Roberto Pastoriza, Lincoln, Lope de Vega, Luperón, Sarasota , Churchill y Roberto pastoriza.

Desde la novia de Villa (Lincoln) hasta la Luperón, atraviesan toda la Roberto Pastoriza, continúan en la calle Dr. Defillo y doblan en la Sarasota a la derecha hasta a la Luperón.

La vías más transitadas por Aro & Pedal son la avenida Independencia, el Jardín Botánico y El Alcázar de Colón, en la Zona Colonia.



Los Cicleteros transitan por todo el polígono central, la José Ortega y Gasset, la avenida John F. Kennedy y el Malecón, entre otras zona.



Claves para un ciclismo nocturno efectivo



Dentro de las claves que aseguran un efectivo paseo en bicicleta en la noche, se encuentran: Vestir con ropa visible, confirmar el buen estado de la bicicleta (llantas y frenos, sobre todo). También se necesitará portar iluminación y casco protector, además de silbatos, objetos sonoros o bocinas para tener buena presencia sonora en las calles.



No se puede olvidar, seguir las instrucciones de los organizadores y mantenerse dentro del pelotón de ciclistas para evitar accidentes o caídas que puedan causar daños.