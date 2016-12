David Ortiz, un protector de los más necesitados

David Ortiz no sólo fue la cara de los Medias Rojas de Boston, no sólo con su voz se convirtió en el icono de las Grandes Ligas, sino que además de trascender con sus hazañas, se convirtió en un padre para los más necesitados. En una emotiva celebración que fue acaparada este fin de semana en Punta Cana, sus hijos, los que han sido operados del corazón gracias a él y que han vuelto a ver la luz de la vida, cerraron con broche de oro la despedida del terreno de juego del carismático David Ortiz en su célebre Clásico de Golf.



Un padre para todos; para sus hijos legítimos, para sus más de 500 niños que han sido operados en la República Dominicana y Estados Unidos, para los peloteros, y para los allegados que se han cobijado bajo la cobertura del solidario Ortiz. Su bate ha sido su mejor carta de presentación, pero su corazón y su labor altruista ha podido salvar vidas, proeza que supera cualquier galardón. “Le doy las gracias a Dios por la carrera que he tenido, por mantener la humildad, sobre todo, por ayudar a salvar vidas”, declaró un conmocionado Ortiz durante el Clásico de Golf en Punta Cana.



El hombre que acabó con la “maldición del Bambino”, tras ayudar a su equipo a terminar la sequía de 86 años y coronarse campeón de la Serie Mundial en 2004, también exhibe como su poder ha contribuido a bendecir vidas. “Gracias David, me ayudaste con Dios a seguir viviendo, no tenía dinero y no podía costear mi operación. Estoy sana y con mucho entusiasmo de cumplir mi sueños de estudiar pedagogía”, expresó Lisbeth Martínez Espinal de 16 años, a quien se le practicó una cirugía de válvula mitral.



Hasta el momento la fundación de David Ortiz ha impactado 580 vidas, 74 operaciones realizadas en este año en la cual la actividad benéfica Clásico de Golf David Ortiz concluyó su novena temporada con éxito. “Es una persona que actúa con honestidad en sus sentimientos y proactivo en su forma de enfrentar los problemas de cada niño tratando siempre de buscarle una solución”, dijo Nelva Peláez, quien es vicepresidenta de la entidad que preside el jugador de Boston.



Más allá de romper maleficios, y contribuir a transformar vidas, también se convirtió en su carrera de 20 temporadas en Grandes Ligas, en un padre para los jugadores que fueron subiendo.



“Es un padre para todos nosotros, un mentor, que nos ayuda en los momentos difíciles.



Es digno de admirar. No solamente los latinos sino las Grandes Ligas, en general vamos a extrañar la presencia de David”, manifestó Nelson Cruz, de los Marineros de Seattle.



Pese a la rivalidad que existe entre los Yankees y los Medias Rojas, en la cual David marcó grandes momentos, para el zurdo CC Sabathia de los mulos del Bronx, siempre será recordado como una leyenda del béisbol de la Gran Carpa. “David tiene un gran corazón y digno de admirar, realiza una gran actividad benéfica para ayudar a niños con problemas del corazón”, dijo Sabathia durante el Clásico de Golf de Celebridades David Ortiz.



El lanzador Marcus Strauman, también elogió el carisma del bateador designado que conectó 541 cuadrangulares de por vida con 1768 impulsadas. “Yo crecí viéndolo jugar y llega el momento en el que tenemos que enfrentarnos. Fue una experiencia increíble pero más increíble fue el momento cuando hablé con él y me ayudó a mejorar mi juego”, resaltó el jugador de los Azulejos de Toronto.



Su impacto en la ciudad de Boston ha sido incalculable, desde sus aportes en las primeras tres corona de los patirrojos (2004, 2007 y 2013) hasta construir su legado que permanecerá en la memoria de cada persona que se deleitó verlo batear. David va a ser muy extrañado. Se convirtió en el símbolo de la ciudad de Boston, que es una ciudad mayoritariamente blanca, lo menos que te esperas es que sea un dominicano que sea la cara de esa ciudad”, indicó Adam Jones, quien jugó nueve años en contra de Ortiz.



Christie, Battaglia y los D’Angelo ganan torneo



Lo novena edición del Clásico de Golf de Celebridades David Ortiz participaron 34 equipos, un número jamás visto en el torneo. El equipo que ganó el primer lugar lo integraron: Warren Christie, Alex Battaglia, Robert D’Angelo, Steven D’Angelo y Adam Jones. La segunda posición fue para Jose Miguel Bonnetti, Chad Sanders, Ricardo Bonnetti, Paíno Pichardo, Heidi Watney, Josh Donaldson. El tercer lugar fue para el equipo, Luis Betances, Rafael Hernández, Luis Álvarez, Juan C. Hernández y Plácido Polanco. La noche del viernes se recaudaron 110 mil dólares para la integración de los equipos. El monto total de la subasta del sábado, así como de los aportes de los participantes serán anunciado más adelante.