Atracan a un coronel y a cuatro oficiales en SDE

El vocero de la Policía Nacional confirmó ayer que un coronel y cuatro oficiales de las Fuerzas Armadas y el Ejército Dominicano fueron atracados el pasado jueves en el Ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este. Nelson Rosario dijo que los atracadores se llevaron la pistola de uno de los oficiales, porque los demás no portaban sus armas de reglamento, sin embargo fueron despojados de sus celulares.



De acuerdo con el portavoz policial, hay un sujeto detenido, que se presume, participó en el atraco. Además dijo que incautaron la motocicleta en la que se cometió el acto delictivo y que trabajan en la identificación de los demás delincuentes.



“Realmente el hecho ocurrió. Hay un coronel que fue asaltado en el Ensanche Isabelita y despojado de su arma. Eso hace como cuatro días, pero ya iniciamos una investigación y el domingo fue apresado un sujeto que se presume participó en el hecho. Además tenemos en nuestro poder la motocicleta que utilizaron para cometer el hecho”, expresó el vocero.



Durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía, Rosario además reveló que tienen identificada una segunda persona que supuestamente participó en el atraco y están realizando acciones para su apresamiento. También dijo que tienen ubicada la vivienda en donde posiblemente tienen el arma que le robaron al coronel.



Al ser preguntado sobre los nombres y los rangos de los atracados, Rosario no quiso ofrecer información y se limitó a decir: “Yo no tengo los detalles de quienes estaban presentes, me informaron que había varias personas ahí, que se llevaron el arma del coronel. La información que tengo es que había un general, pero no había cuatro coroneles como dicen. Que yo tenga en conocimiento, creo que había un solo coronel”.

Sin embargo, una fuente de la institución informó que entre los atracados estaban el general de brigada paracaidista Julio Salvador Espinal (La Máquina), quien es miembro de la Fuerza Aérea y el coronel Estévez Acosta (El lindo), miembro del Ejército.