Benoit firmó con Filis; Melancon pactó con SF

OXON HILL, Maryland, EE.UU. El relevista dominicano Joaquín Benoit pactó un contrato de una temporada con los Filis de Filadelfia por 7.5 millones de dólares, informó ayer a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones.



La persona pidió no ser identificada debido a que el acuerdo aún no ha sido anunciado.



Benoit ha mantenido promedios de carreras limpias permitidas por debajo de 3.00 en seis de las últimas siete temporadas.



En otro movimiento de ayer, el derecho Marc Melancon y los Gigantes llegaron a un acuerdo por cuatro años y 62 millones de dólares. Ese pacto está pendiente a que el relevista derecho apruebe un examen físico.



También ayer, los Medias Rojas ejercieron una opción en el contrato de

John Farrell para que continúe como piloto del equipo en 2018.