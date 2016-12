Hospital atendió a 408 niños por dengue

06/12/2016 12:00 AM - Miguel Ponce

Santiago. En once meses y seis días, el hospital infantil doctor Arturo Grullón ingresó 408 niños afectados por dengue y cinco por zika virus.



De los cinco casos de zika, la mayoría fueron tratados de manera ambulatoria por lo que no requirieron internamiento. En comparación al año 2015, el Arturo Grullón vio reducir un 35 por ciento el ingreso de pacientes afectados por la enfermedad provocada por la picadura de mosquitos.



El pasado año, el hospital infantil Arturo Grullón atendió a 920 afectados por dengue y hubo once decesos. De esa cifra de niños ingresados en dicho centro de salud, 515 residían en comunidades y barrios de la provincia de Santiago.



Sin embargo, el presidente de la Asociación Dominicana de Médicos Internistas en Santiago, Emilio Arias, denunció un aumento de los casos de leptospirosis, de dengue y de otras enfermedades, como resultado de las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por los recientes aguaceros en pueblos de la zona norte.