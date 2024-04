«Chiquito Team Band» ha vuelto con un nuevo álbum que cautivará a los corazones de sus seguidores en todo el mundo. «A Nuestro Estilo», el más reciente trabajo de estudio de la orquesta, una colección exquisita de 13 piezas completamente románticas que reflejan el inconfundible talento que caracteriza a esta icónica banda, denominada la industria salsera.

Bajo la hábil dirección de Enmanuel Frías y Rafael Berroa, «A Nuestro Estilo» es una entrega especial a sus fieles seguidores, quienes clamaban por canciones románticas con el sello distintivo de la agrupación. Este álbum, producido tras una exitosa gira por Europa, donde la orquesta recorrió diversas ciudades de Alemania, España, Suiza e Italia, promete ser un regalo para los amantes de la salsa de calidad.

Con las voces espectaculares de Lemar, Arthur, Dayron y Enrique, así como la fenomenal entrega de cada músico, el equipo técnico y Planet Récord encargados de la distribución, este trabajo de larga duración ofrece una selección finamente curada de éxitos que prometen conmover a cada oyente.

Apostando por la buena salsa y la calidad de las letras, cada canción de este álbum ha sido creada con el objetivo de tocar el corazón de los seguidores de la música romántica. Sin embargo, la orquesta no se detiene aquí; pues ya se vislumbra en el horizonte su próximo proyecto de salsa pesada destinado a los amantes del baile, caracterizando así el fuerte del grupo con temas especialmente diseñados para el disfrute de los bailadores.

Con «A Nuestro Estilo», la orquesta salsera «Chiquito Team Band» reafirma su posición como una de las principales exponentes de la salsa dominicana y continúa su legado de llevar la alegría y la pasión de la música latina a cada rincón del mundo.

Chiquito Team Band – A Nuestro Estilo (Álbum Completo)



1- Porque Será

2- Que Bello

3- Perdóname

4- Basta Ya

5- Y Llegaste Tú

6- Detalles

7- No Podrás

8- Si Quieres

9- No Te Hago Falta

10- No Se Olvidar

11- Porque Aun Te Amo

12- Otro Dia Mas Sin Verte

13- Llorando Se Fue