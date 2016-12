Inicia el traspaso escuelas a MOPC

06/12/2016 12:00 AM - Suedi León

El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, informó que se creó una comisión de transición para recibir las escuelas que tiene a su cargo la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE).



Esta medida surge luego de que el Poder Ejecutivo dispusiera mediante el decreto 348-16 el traspaso a Obras Públicas de la construcción de todas las escuelas asignadas a la OISOE.



El traspaso deberá hacerse en un plazo no mayor de 90 días de acuerdo al decreto.



Castillo explicó que estará recibiendo de la OISOE unas 400 escuelas y estancias.



Al ser cuestionado por los periodistas sobre qué motivó el traspaso, dijo que no está claro al respecto. Aunque entiende que “se está especializando, como habían dos instituciones manejando la misma cosa, quizás es más sencillo manejarlo desde el Ministerio de Obras Públicas, desde una sola institución”.



Finjus



Respecto al tema, la Fundación Institucionalidad y Justicia calificó el traspaso de las funciones al MOPC, como un paso adelante en la promoción de la seguridad jurídica, la eficiencia y la transparencia en el Estado dominicano.



“Para FINJUS constituye una decisión de Estado en el camino del fortalecimiento de la institucionalidad, lo que saludamos y exhortamos a dar continuidad en este ámbito y otras áreas del Ejecutivo”.



Al mismo tiempo, la FINJUS recomienda el cierre de la OISOE.



“Es preciso destacar que el traspaso del Programa Nacional de Edificaciones Escolares debe ser el primer paso para emprender una reforma integral del Sistema de Obras Públicas, que implique la redefinición de las atribuciones del MOPC y a su vez disponer por parte del Poder Ejecutivo el cierre definitivo de la OISOE, pues su existencia contraviene disposiciones tanto constitucionales como legales”.



MOPC tendrá nuevas funciones



Actualmente la OISOE tiene unas 460 escuelas y estancias en carpeta, pero tal y como establece el decreto 348-16 se incluyen en el traspaso los planteles sin iniciar que no tienen solares, los que se encuentran de cero hasta 40% de ejecución y aquellos que los trabajos se encuentran en 80% realizados.

Obras Públicas asumirá también las rehabilitaciones a los planteles.