Castaños aboga por fortalecer la confianza

El presidente de la junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, instó ayer a los representantes de los partidos políticos a no “exagerar los errores” que se puedan cometer. Al mismo tiempo, llamó a actuar con apego a la verdad para construir la confianza que se necesita para el éxito de los procesos que administra la JCE. “Podemos dar los pasos para construir la confianza. La confianza significa creer, de creer que tú no me vas a hacer daño, creer que tu palabra la vas a cumplir”, dijo. Sostuvo que así los partidos políticos deben confiar en la JCE, también el organismo debe confiar en los partidos.



Refirió que varias veces ha visto el cataclismo de los partidos políticos cuando un partido pierde las elecciones porque el que gana no agradece y el que pierde maldice. “Esa es la cultura dominicana y de alguna manera uno de los retos grandes de esta institución es que la convivencia civilizada y los procesos electorales transparentes nos lleven a la paz y no terminar los procesos con una guerra”, sostuvo.



Castaños Guzmán dijo que a la JCE no se le puede pedir más de lo que puede hacer.



“Todos los recursos son limitados y las capacidades de respuestas también son limitadas, pero está la ley y está la buena voluntad y está el deseo de quedar bien”, expresó. El presidente de la JCE habló al encabezar un encuentro con los delegados y suplentes de los partidos políticos en el Salón Multiusos de la JCE. Es el primer encuentro de los nuevos miembros de la JCE con los representantes de los partidos.



A la actividad asistieron, además de Castaños Guzmán, los miembros titulares Carmen Imbert Brugal, Roberto Saladín, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía.



Igualmente, asistieron el secretario del organismo, Ramón Hilario Espiñeira; el director de Elecciones, Joel Lantigua y de Informática, Franklin Frías, entre otros.



Encuentro se desarrolló en ambiente ameno



El encuentro que organizó la JCE con los representantes de los 26 partidos reconocidos que tiene el país, se desarrolló en un ambiente acogedor y ameno, sin largos discursos y el nuevo presidente del organismo compartió con los delegados de las distintas organizaciones. A la actividad acudieron representantes de la mayoría de los partidos del país.