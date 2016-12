Consejo de Regidores SDO pedirá que réplica de Torre Eiffel sea trasladada

El regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Felipe Brito, dijo este miércoles que el alcalde Francisco Peña ha estado tomando medidas arbitrarias desde que inició su mandato y que una de ellas fue el financiamiento de la Torre Eiffel, medida sobre la cual no fueron consultados los regidores.

Dijo que mañana en la sesión de sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, a las 10 de la mañana, pedirán que la Torre sea trasladada del lugar porque constituye un insulto al símbolo de la Plaza de la Bandera.

“Mañana tenemos en el consejo de regidores de Santo Domingo Oeste dos resoluciones y una de ellas es sobre la torre Eiffel. Porque nosotros no estamos de acuerdo con esas acciones del síndico. Quiero que los medios de comunicación nos acompañen para que vean como está actuando el consejo, porque esta torre que se hizo ahí, nosotros los regidores no tenemos nada que ver con eso. Él hizo eso a su manera, como él es ley, batuta y constitución, él lo hizo, pero no le pidió permiso a los regidores”, expresó Brito.