Ian Desmond y Rockies pactan por cinco temporadas y US$70 MM

OXON HILL, Maryland, EE.UU.— El estelar jardinero Ian Desmond y los Rockies de Colorado pactaron un contrato de cinco años y 70 millones de dólares informó a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones, quien habló bajo condición de anonimato debido a que no se ha realizado un anuncio oficial.

El versátil pelotero de 31 años de edad bateó para .285 con 22 jonrones y 86 carreras remolcadas en su única temporada con Texas, lo que le valió su primer viaje al Juego de Estrellas desde 2012. Entre 2011 y 2015 fue torpedero, y luego los Rangers lo colocaron en los jardines. Colorado podría asignarlo a la primera base.

Desmond recibirá 8 millones el año entrante, 22 en 2018, 15 en cada una de las siguientes dos campañas y ocho millones en 2021. Colorado tiene una opción por 15 millones de dólares para 2022 con una cláusula de rescisión de 2 millones.

Recibe un bono de un millón de dólares en caso de ser canjeado, y en ese caso, contaría con una provisión para vetar cualquier canje subsecuente.

Desmond fue agente libre la campaña anterior y acordó por un año y ocho millones con los Rangers a finales de febrero, luego de rechazar una oferta calificada de 15,8 millones por parte de Washington.

En noviembre de 2014, el The Washington Post reportó que Desmond rechazó una oferta de 107 millones por siete años con los Nacionales previo al inicio de la campaña. Desmond firmó por 17,5 millones y dos años con Washington y luego optó por la agencia libre.

Con el nuevo acuerdo, terminará obteniendo 95,5 millones de dólares durante esos siete años.