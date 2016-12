Hay en estos momentos en el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) un alerta roja …y mucha confusión. En verdad, en verdad, según me han confiado algunos amigos dirigentes de la organización, muchos “compatriotas” se sienten desorientados y no saben que hacer. La realidad es que los acontecimientos parece que se han precipitado, en todas las direcciones, y es difícil hacer predicciones. Cualquier pronóstico podría ser descabellado. Ojo, compatriotas…



Franco Badía



Este fin de semana murió mi gran amigo Pedro Franco Badía, a quien me unieron vínculos de amistad inalterables desde finales de los años 60s, cuando yo comenzaba mis estudios secundarios. Mis condolencias a sus deudos y paz a sus restos…



PRD tras la Liga



El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está decidido a ir tras la Liga Municipal Dominicana (LMD), en reclamo –según me reportan desde el partido blanco- del cumplimiento de la palabra empeñada del presidente Danilo Medina, y bajo la premisa de que el perredeísmo, por el número de alcaldías ganadas en los pasados comicios, es la segunda fuerza política en el nivel municipal. El abanderado del PRD para la búsqueda del control de la LMD es José –Neney- Cabrera, cuya postulación iba a ser anunciada la tarde de este lunes, pero fue pospuesta para los próximos días a causa del fallecimiento de Franco Badía. Me han adelantado que Neney tiene programa ya elaborado para los primeros 100 días. En el otro extremo, estaría la candidatura del actual titular de la secretaría general de la Liga, Johnny Jones, quien va a cumplir ya 5 años al frente de la institución. Supe que se han producido conversaciones buscando fórmulas de avenencia, ya que Jones también es un aliado del peledeísmo, aunque es de la disidencia con la cúpula reformista, “pero no se ha llegado a nada todavía”. ¡Hummm..! ¿En qué parará la cosa, caballero..?