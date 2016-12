Antún dará la cara hoy luego que un sector del PRSC le quitó presidencia

Desde que un sector del PRSC lo suspendió de la presidencia del PRSC el pasado domingo, Quique Antún no se ha referido al tema porque se recupera de una operación de emergencia a la que se sometió la pasada semana. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle, se reintegrará hoy a sus funciones en el partido rojo, informó ayer el PRSC, y lo primero que hará será una rueda de prensa en la que se espera hable sobre la crisis que afecta su partido.



Hasta el momento, Antún Batlle no ha hecho ninguna declaración pública sobre la acción del presidente en funciones, Víctor (Ito) Bisonó, Josecito Hazim y otros dirigentes, de encabezar una asamblea para suspenderlo de la presidencia del PRSC y alegan que se hizo en cumplimiento con los estatutos.



El grupo también convocó a una convención de delegados para febrero del 2017 a fin de escoger nuevas autoridades, a pesar de que los actuales directivos no han cumplido el periodo de cuatro años para el que fueron electos y que se vence el 26 de enero del 2018.



El secretario general de la organización, Ramón Rogelio Genao, descartó que la reintegración de Antún genere problemas porque “el Partido Reformista tiene un solo presidente, que es Quique Antún, y un presidente en funciones, que es Ito Bisonó”.



Argumentó que el encargado de la disciplina de su partido es el Tribunal Disciplinario, y que no está apoderado de ningún expediente en contra del presidente de la organización.



“El Tribunal Superior Electoral (TSE) tiene más de 20 sentencia donde establece que ningún partido puede suspender a nadie porque le violen el debido proceso, el cual está consagrado en el artículo 69 de la Constitución, y dice que usted no puede establecer una sanción sin antes haber un juicio”, declaró Genao.