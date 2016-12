Cancelados de la alcaldía de SDO protestan frente a Torre Eiffel

Un grupo de personas que conforman el Comité de Empleados Cancelados del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste se reunió ayer frente a la réplica de la Torre Eiffel para exigir que la alcaldía les pague sus prestaciones laborales. Según Manolo Pagán, quien habló en nombre del grupo, desde que Francisco Peña asumió la alcaldía ha cancelado más de 300 empleados, a los que supuestamente no ha entregado la carta de cancelación y mucho menos, las prestaciones de ley.



Pagán informó que apoderaron a varios abogados para emprender acciones legales y llevar a la justicia a Francisco Peña, al contralor municipal, a la directora financiera y a la directora de recursos humanos, entre otros funcionarios del ayuntamiento de Santo Domingo Oeste por violación a la Ley 41-08 sobre Función Pública.



Regidores pedirán traslado de Torre



En la protesta estuvo presente el regidor por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Felipe Brito, quien dijo que el alcalde Francisco Peña ha estado tomando medidas arbitrarias desde que inició su mandato. Indicó que una de ellas fue el financiamiento de la réplica de la Torre Eiffel, medida para la cual no consultó a los regidores.



Dijo que en la sesión de la sala capitular del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, programada para las 10 de esta mañana, pedirán que la réplica de la torre sea trasladada del lugar, por considerar que constituye un insulto al símbolo de la Plaza de la Bandera.



“Mañana (hoy ) tenemos en el concejo de regidores de Santo Domingo Oeste dos resoluciones y una de ellas es sobre la Torre Eiffel. Porque nosotros no estamos de acuerdo con las acciones del síndico. Quiero que los medios de comunicación nos acompañen para que vean cómo está actuando el concejo, porque esta torre que se hizo ahí, nosotros los regidores no tenemos nada que ver con eso. Él (Francisco Peña) hizo eso a su manera, como él es ley, batuta y constitución, lo hizo, pero no le pidió permiso a los regidores”, expresó Brito.



Sin embargo, Francisco Peña dijo que las personas que han sido canceladas de la alcaldía, ha sido porque no se presentaban al trabajo. “Ellos tienen su cara muy limpia y saben lo que hicieron, ellos están haciendo esas cosas”.