LeBron no se quedó en hotel de Donald Trump

NUEVA YORK. LeBron James dijo que su decisión de no hospedarse con los Cavaliers en un hotel de la marca Donald Trump es una cuestión de gustos, y no un intento por enviar un mensaje político.



“Sería lo mismo que ir a un restaurante y decidir pedir pollo en vez de bife”, dijo James. El astro de la NBA y algunos compañeros no se hospedaron con el resto del equipo en el hotel Trump Soho en Manhattan antes del partido de anoche de los Cavs contra los Knicks de Nueva York.



James dijo que esta es la primera vez en su carrera que no se aloja con el equipo, aunque indicó que fue al calentamiento matutino en el autobús del plantel como de costumbre.



James respaldó la candidatura presidencial de Hillary Clinton e hizo campaña con ella en Ohio.



“A fin de cuentas, espero que él sea uno de los mejores presidentes de la historia, por nuestro bien”, dijo James. “Por el bien de mi familia, por el bien de todos”, agregó el estelar de los Cavaliers.