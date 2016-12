Mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción; PC pide no reine la impunidad

Con motivo de celebrarse este viernes 9 de diciembre el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, Participación Ciudadana, Capitulo dominicano de Transparencia Internacional, hace llegar un mensaje de aliento a todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos y extranjeros que luchan contra el flagelo

El mensaje es para los que combaten la corrupción e impunidad en el mundo, al tiempo de llamarlos a redoblar los esfuerzos para el castigo a los corruptos.

A continuación el mensaje íntegro de Participación Ciudadana:

El Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción encuentra al país, penetrado por los niveles de corrupción e impunidad, convirtiéndose en un obstáculo para el buen uso del patrimonio público, para la garantía de los derechos fundamentales de la población y para construir un Estado Social y Democrático de Derecho.

La República Dominicana sigue apareciendo entre los países con altos niveles de corrupción en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, asimismo el Foro Económico Global nos situó como el octavo País más corrupto de 138 países evaluados y el quinto de toda la región, señalando que el principal factor negativo para os negocios en nuestro país es la corrupción. El recuento de las políticas y medidas implementadas para la prevención y castigo a la corrupción en este año, nos llena de desesperanza, ya que no hay avances que mostrar en esta materia y seguimos en la lista de los países en los que existe la percepción generalizada de una corrupción rampante.

Para Participación Ciudadana es urgente duplicar los esfuerzos, convencidos que las organizaciones de la sociedad civil deben seguir desempeñando su rol de movilización de la ciudadanía en demanda de que cese la impunidad y de esa manera reducir la penetración de la alta corrupción en las estructuras del Estado. En este año, desde los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil, se han realizado numerosas denuncias de corrupción sin que las autoridades cumplan con su papel de investigar y presentar acusación. La administración de justicia no ha sido capaz de conocer ni mucho menos de sancionar los casos denunciados.

Lamentablemente, la confianza en las instituciones públicas ha seguido bajando, mientras no se produjo en el año una acción significativa, los órganos del Estado encargados del combate a la corrupción, no sometieron a la justicia ninguno de los casos relevantes que en los últimos años han sido documentados como escándalos de corrupción. Varias auditorías presentadas por la Cámara de Cuentas contienen evidencias suficientes para sustentar expedientes de corrupción, pero esto no se ha producido.

El Ministerio Público no investiga, el Poder Judicial no sanciona la corrupción, a pesar del escándalo desatado en Brasil, la justicia dominicana no ha mostrado interés en determinar si esas prácticas corruptas originaron responsabilidad penal en el país o si esas empresas y sus posibles contrapartes abusaron de los recursos públicos, pues hay que encontrar a los responsables, castigarlos y terminar de una buena vez con la impunidad y las prácticas corruptas.

Participación Ciudadana espera que el Procurador General de la República informe al país sobre la investigación exhaustiva y abierta para identificar si en la República Dominicana se cometieron las prácticas de corrupción que están siendo investigadas por la Fiscalía brasileña en las empresas Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao.

También nuestra organización continúa a la espera de que el Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez, fije una posición en relación a la investigación sobre los supuestos actos de corrupción en la construcción del Hospital Darío Contreras, caso en el cual la Dirección de Compras y Contrataciones evaluó la licitación y emitió la Resolución 91/15, que establece las anormalidades ocurridas allí, como también el veredicto emitido por la Cámara de Cuentas, el cual presenta las debilidades. Una licitación de RD$880 millones de pesos terminó en RD$1,700, esto es, 92% más; violando así la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.

Recordamos al país que aún está pendiente el caso del suicidio del arquitecto José Rodríguez García, acosado por la terrible extorsión que sufría por parte de funcionarios de la OISOE, donde la Cámara de Cuentas ha documentado graves irregularidades en 814 obras ejecutadas por esta oficina entre el 2010 y el 2013 por un monto superior a los 96 mil millones de pesos.

En el Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción, Participación Ciudadana exhorta al Procurador General de la República, a avanzar con prontitud en el caso de los aviones TUCANOS; esperanzados que el caso no quede impune, no sólo a los legisladores que cobraron un soborno, sino también a las autoridades que posiblemente se beneficiaron de la comprobada sobrevaluación de esos aviones.

El panorama de la lucha contra la corrupción es verdaderamente sombrío en la República Dominicana, nos enfrentamos a una clase política y gobernante que es indiferente e inmune a las denuncias y pruebas que abundan.