Manifestantes interrumpen acto del presidente Medina en Jimaní

Organizaciones de la sociedad civil, constituidas en un comité permanente de lucha que reivindica mejoras para la frontera, interrumpieron cantando un acto de inauguración de la remodelación del Hospital Provincial Melenciano para decirle al presidente Danilo Medina “Luz y Agua 24/7”.

De esta manera, hicieron visible ante la mirada del Presidente y las diferentes autoridades reunidas en el evento, que no se pueden ocultar las condiciones de pobreza que sufre la provincia Independencia, “con la entrega de un hospital remodelado donde no ha habido una supervisión general que garantice la transparencia, adecuación y la calidad del gasto realizado”.

Según reportan miembros de la comisión de representantes de las iglesias y sociedad civil constituidos en el comité de lucha, se ha podido comprobar incumplimientos en materia de accesibilidad, construcción en lugares contiguos y no adecuados de la morgue, área de cocina cercana a las estancias de internamiento, falta de abastecimiento de agua y ausencia de generadores eléctricos de emergencia.

También escasez de extintores, equipos de lavandería no de uso hospitalario, no instalación de los autoclaves de esterilización, laboratorio clínico sin equipar, falta de suficientes balanzas pediátricas, no instalados los rayos X y el compresor en el consultorio odontológico y otros incumplimientos de la guía de acabados arquitectónicos y equipamientos para establecimientos de salud dada por el Ministerio de Salud Pública en julio de 2015.

Los habitantes del municipio Jimaní también se vieron extrañados por la cantidad invertida en la remodelación de un Hospital que fue construido en 1948, de 157 millones 825 mil 855 pesos con 88 centavos. Resaltó que la edificación ha sufrido cuatro remodelaciones previas y que actualmente no cumple con la normativa de metros construidos, espacios libres y además está ubicado en una de las calles principales del municipio donde la contaminación y los decibelios superan los permitidos por ley.

“Para sorpresa de los asistentes, cuando Nelson Rodríguez Monegro y el director de la OISOE, Francisco Pagán Rodríguez, anunciaron el coste de la obra de remodelación del Hospital de Jimaní, se pudo comprobar que la inversión realizada ha sido superior a la construcción y equipamiento del nuevo y moderno Hospital provincial doctor Elio Fiallo, construido en Pedernales por 156 millones de pesos, equipado con tecnología de última generación y con todo su personal nombrado por el Servicio Nacional de Salud desde el pasado 30 de noviembre”, explica en un comunicado la comisión que representa a los manifestantes.