Denuncian las carencias de Independencia

Jimaní. Casi un centenar de personas se dieron cita en el acto de inauguración de la remodelación del Hospital Provincial Melenciano para decirle al presidente Danilo Medina las carencias de la provincia. Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron las carencias en materia de luz, agua, asfaltado de calles, fuentes de trabajo, falta de equipos y personal médico que sufre Jimaní desde hace años.



Constituidas en un comité permanente de lucha que reivindica mejoras para la frontera, los moradores de Jimaní interrumpieron el acto en varias ocasiones cantando “Luz y Agua 24/7”, cánticos que rápidamente casi la totalidad de los asistentes hicieron suyos sumándose a la reivindicación.



De esta manera hicieron visible ante la mirada del Presidente y las diferentes autoridades reunidas en el evento, que no se pueden ocultar las condiciones de pobreza que sufre la provincia Independencia con la entrega de un hospital remodelado donde no ha habido una supervisión general que garantice la transparencia, adecuación y la calidad del gasto realizado.



También se vieron extrañados por la cantidad invertida, 157,825,855.88 pesos, en la remodelación de un hospital que fue construido en 1948, que ha sufrido cuatro remodelaciones previas y que actualmente no cumple con la normativa de metros construidos.