EEUU moverá embajada de Tel Aviv a Jerusalén

13/12/2016 12:00 AM - AP

Washington, d. c. Donald Trump tiene como una de sus “prioridades” el traslado de la Embajada estadounidense en Israel de Tel Aviv, donde se encuentra actualmente, a Jerusalén, informó ayer su portavoz, Kellyanne Conway.



“Esa es una gran prioridad para el presidente electo, Donald Trump”, dijo ayer Conway en un programa de radio conservador.



Sus antecesores, incluyendo el republicano George W. Bush y el demócrata Bill Clinton, no quisieron apoyar la idea de trasladar su sede diplomática en Israel a la ciudad santa, mientras que la mayoría de los países también reconocen a Tel Aviv como la capital de Israel y allí tienen sus embajadas.



“Es algo que nuestro amigo Israel, un gran amigo en Oriente Medio, apreciaría y algo sobre lo que muchos judíos estadounidenses se han expresado a favor”, agregó Conway.

“Es un gran paso. Es un movimiento fácil de hacer basado en lo mucho que se habló de eso en los debates y en la campaña”, insistió.



Precisamente este domingo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó en una entrevista en el programa “60 minutes” de la cadena estadounidense CBS su intención de desarrollar una mejor relación con el presidente electo que con el saliente, Barack Obama, y se mostró optimista de poder alcanzar con Trump una solución para los dos Estados con Palestina.



“Conozco a Donald Trump. Lo conozco muy bien, y creo que su actitud, su apoyo por Israel está claro. Tiene sentimientos muy cálidos sobre un Estado judío, sobre la gente judía, no hay duda de ello”, insistió Netanyahu.



El traslado de la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a la ciudad sagrada de Jerusalén es una promesa de campaña de Donald Trump hecha a grupos israelíes durante la pasada campaña electoral.



Asumió el compromiso durante la campaña

Durante una intervención ante un grupo lobbista estadounidense proisraelí, durante la campaña electoral, Donald Trump advirtió que de llegar a la Casa Blanca vetaría todos los intentos de Naciones Unidas de imponer sus voluntades al régimen israelí. “Cualquier acuerdo impuesto por Naciones Unidas a Israel y los palestinos sería un desastre”, comentó.