Ali, el más grande siempre

He escrito decenas de trabajos (entre artículos análisis, crónicas y reportajes) sobre Muhammad Ali, el más grande boxeador de todos los tiempos. Pero lean bien: El más grande en la historia del boxeo, no el mejor. Explicación: En el aspecto semántico estos dos vocablos son diferentes. Se puede ser “el mejor”, mas no “el más grande”... o el más grande, mas no el mejor. ¿Se entiende? Ratifico que Ali, por lo que hizo en su grandiosa carrera profesional, ha sido el más grande boxeador de todos los tiempos.

Sugar Ray Robinson ha sido el mejor púgil de la historia libra por libra. Ninguno como él.

¿Por qué ha sido Ali el más grande boxeador de la historiar? Sencillo: Porque ganó las grandes peleas, los combates que estaba obligados a ganar... Y cito algunos de sus resonantes triunfos.



1) El que logró el 25 de febrero de 1964 (ante Sonny Liston y capturar por primera vez la corona mundial de los pesos completos, a la tierna edad de 22 años).



2) La victoria obtenida el 25 de mayo de 1965, en la revancha con Liston y de esa manera realizar en positivo la primera defensa del cetro pesado. Noqueó a Liston en el primer round.



3) La “sorpresiva” victoria (el 30 de octubre de 1974) ante George Foreman. Fue un nocaut en el octavo asalto en la pelea montada en Kinsasa, Zaire (África) ante más de 100 mil personas. El favorito, 7-1, era Foreman quien llegó invicto a la pelea (44-0, 40 nocauts).



4) Su impresionante triunfo (1 de octubre de 1975) ante Joe Frazier. Pelearon 14 violentos asaltos y Ali salió airoso, por nocaut en el round 15, y así revalidó el título. Aquella fue una sangrienta pelea bautizada como “La Batalla de Manila”. Este encuentro es considerado como el mejor de todos los tiempos. Así lo certifico en mi libro Ranking Mundial del Boxeo (Los 30 más grandes de la historia).



El mejor atleta del siglo XX



Por consenso de las agencias noticiosas de Estados Unidos, unidas a expertos deportivos, Ali fue declarado El Mejor Atleta del siglo XX. Ali nunca morirá. Hay que recordarlo como un inmortal de siempre... Ali, recuérdalo bien: Tú no has muerto... ¡porque los grandes nunca mueren!