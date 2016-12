Lugares de RD para disfrutar el friíto del invierno

14/12/2016 12:00 AM - Jessica Bonifacio

La “brisita navideña” o el frío invernal es el tipo de clima que caracteriza la Navidad y que a muchos les gusta sentir para olvidarse un poco de las altas temperaturas que siempre nos azotan. Aunque en República Dominicana en esta estación se sienten temperaturas muy frescas, existen zonas específicas con grados muy mínimos, como Constanza.

Este municipio de la provincia La Vega tiene varios factores que inciden en su clima, como la altitud o localización geográfica, elemento que lo privilegia, ya que posee una altura que varía entre 1,150 y los 1,250 metros sobre el nivel de mar.



Por eso, quienes gusten de vivir una experiencia navideña invernal y apreciar la naturaleza pueden visitar, por ejemplo, Valle Nuevo, Constanza, donde se encuentra el monumento Las Pirámides.



Este lugar fue declarado Parque Nacional, el cual se encuentra ubicado en la cordillera Central del país, entre las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Azua y San José de Ocoa, con una extensión de 912 kilómetros cuadrados.



Preferir este lugar es aceptar también su temperatura, que en diciembre está pronosticada entre 13 y 17 grados Celsius, perfecta para hacer fogatas en las áreas de campamento y compartir con familiares y amigos.



Allí, podrás apreciar la edificación Las Pirámides, que consta de cuatro segmentos y está ubicada en el antiguo límite municipal entre Constanza y San José de Ocoa, en la zona conocida como La Nevera.



Este monumento forma parte de la Reserva de Valle Nuevo que está a una altura de dos mil 300 metros sobre el nivel del mar, donde se estima que el clima puede bajar hasta 0 grados Celsius en fechas como estas. Hoy en día, este espacio se ha convertido en el favorito de los dominicanos y extranjeros para levantar campamentos.



Al igual que Constanza, Jarabacoa es otra de las zonas privilegiadas, por brindar un paisaje hermoso y un clima envidiable. “La ciudad de la eterna primavera” como también es llamada, es excelente para pasar unas vacaciones en el mes de diciembre, pues cuenta con muchos atractivos, como sus montañas. Además, se pueden realizar actividades extremas.



El promedio anual del clima es de 22 grados Celsius. Entre diciembre y febrero, las madrugadas y las mañanas son bastante frías. Para los más arriesgados, otra de las aventuras que se pueden vivir es subir el pico Duarte, el que muchos creen que pertenece a la provincia La Vega, porque uno de los trayectos para emprender el recorrido inicia en ese lugar, pero que realmente se encuentra entre Santiago y San Juan. El pico Duarte tiene sus elevaciones montañosas ubicadas en la Cordillera Central, reconocida por ser la más elevada de las Antillas, con una altura de 3,087 metros. Aquí se pueden llegar a registrar temperaturas por debajo de 0 grados Celsius. Si deseas formar parte de esta aventura, asegúrate de estar preparado y tener suficiente energía para subir. Una provincia que también promete un tiempo agradable es San José de Ocoa. Las familias pueden darse un paseo por el pueblo, recrearse en sus parques y, a la vez, deleitarse con la naturaleza.



Vestimenta



Para disfrutar al máximo de este viaje, no olvides llevar ropa que te cubra, como pantalones largos, abrigos y tenis. Procura llevar repelente, ya que en estas zonas, por ser boscosas, los insectos están presentes. De igual manera, es importante que lleves guantes, medias, focos, mantas y, por supuesto, un botiquín por si ocurre una emergencia. Pese a que las temperaturas son frías, no quiere decir que no habrá sol, por lo que el protector solar te servirá para cuidarte de los rayos ultravioletas cuando decidas hacer una caminata por las montañas. Asegúrate de que el calzado que elijas sea cómodo y que te asegure los pies, en especial si piensa hacer un recorrido entre ríos y elevaciones.