En 2016 han ocurrido 15 incidentes aéreos en RD

15/12/2016 12:00 AM - Wander Santana

En lo que va de año en el país se han registrado 15 situaciones aéreas que van desde pequeños incidentes hasta caídas de aeronaves, siendo los tres acontecimientos ocurridos en los últimos tres meses los únicos en los que hubo heridos, desaparecidos y un muerto. Así lo reveló a elCaribe el director de la Comisión Investigadora de Accidentes de Avión (CIAA), el coronel piloto Enmanuel Souffront Tamayo, quien además precisó que producto de dos de esos tres accidentes son cinco las personas que continúan desaparecidas, con probabilidades mínimas de supervivencia.



Indicó que de esos hechos, dos personas lograron sobrevivir. Los sobrevivientes son Nicole Sánchez, quien resultó con traumas en la pierna izquierda y Albert Lara, quien sufrió fractura en el fémur y en el brazo izquierdo, cuando la avioneta en la que volaban se estrelló el domingo 4 de diciembre en Valle Nuevo, en Constanza. En el accidente aéreo murió el cirujano y profesor de la UASD, Héctor Herrand Perdomo.



El otro accidente fue del helicóptero el HI770, tipo Bell 206-L, el cual salió desde Puerto Plata a Bávaro a las 05:43 de la tarde del 27 de noviembre, y desde entonces, sólo se han localizado algunos restos de la aeronave en la que viajaban el piloto Rafael Sánchez y el pasajero Luis Cuniller.



Mientras que el 17 de octubre una pareja de estadounidenses y un fotógrafo canadiense iban a bordo de una avioneta que se estrelló en la costa Norte del país cuando se dirigía al Aeropuerto Gregorio Luperón, de Puerto Plata, procedente de la capital de Haití.



“Esto que ha pasado con esos tres accidentes es algo inusual. Antes de estos hechos, no habíamos registrado ninguna muerte por accidentes aéreos”, dijo Souffront Tamayo.



Reveló que en el país se realizan todos los años aproximadamente 150,000 operaciones aéreas y que el porcentaje de incidentes es de 0.1%, lo que a su entender no es una cifra para cambiar ninguna parte del sistema, pero dijo que toman en cuenta esas situaciones para evitar que ocurran.



“Nunca hemos llegado ni a un 3%, aunque el porcentaje de accidentes aéreos en la región es de un 7% y a nivel mundial es un 12%. Es decir, que no tenemos cifras que nos den una alarma que indique que está fallando alguna parte del sistema operacional”, expresó.



Calculó que en diez años de haber sido creada la CIAA, tienen registrados 81 eventos, o sea, un promedio de ocho accidentes o incidentes por año. Consideró que el transporte aéreo es de los más seguros que existen.