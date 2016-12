Falta luz y médicos en Centro Atención primaria de Jimaní

15/12/2016 12:00 AM - María Teresa Morel

La falta de energía eléctrica y de médicos de varias especialidades ha convertido el Centro Diagnóstico y de Atención Primaria de Jimaní en un almacén de equipos que podrían deteriorarse en el mediano plazo por el desuso. El moderno centro, inaugurado en mayo del año pasado por el presidente Danilo Medina, a un costo de RD$73.5 millones, tiene más de tres semanas que no brinda servicios de sonografía, Rayos X, ni mamografía, por los prolongados apagones de hasta doce horas que afectan a este municipio fronterizo, y en especial el sector de Los Espartillos, donde el alto voltaje ya ha dañado tres transformadores eléctricos.



La oscuridad y la falta de aire acondicionado tornan incómodas y calurosas las consultas de ginecología, psicología y medicina familiar, las únicas tres especialidades que hasta ayer ofrecían servicio.



Faltan más especialistas



En tanto, los consultorios de pediatría, odontología y fisiatría permanecen vacíos a la espera de que especialistas de estas ramas llenen las plazas vacantes. “Es que nadie quiere venir para acá”, se quejaba una empleada.



Las lluvias también han comenzado a hacer estragos en la infraestructura, ante las filtraciones de agua que brotan de las paredes de la recepción, donde ha sido colocado un pequeño letrero que denuncia el problema y no pasa desapercibido ante los visitantes.



Una doctora reveló que ante la falta de insumos odontológicos es probable que se dañen los reactivos y los equipos de esta especialidad por el desuso.



Aunque el centro cuenta con una planta eléctrica, la cual se encuentra a la intemperie, no siempre puede usarse por falta de recursos para comprar el combustible.



Frente a este panorama, el ingeniero Marcos López, miembro de la Coalición Agua y Luz 24/7, reclamó la atención de las autoridades para que se regularicen los servicios de energía eléctrica y agua potable en el municipio de Jimaní.



Poca asistencia



Cerca de las 12:00 del mediodía, durante la visita del equipo de elCaribe, las únicas pacientes eran una madre con su hija, que llegaron al centro a consultar al médico de familia.



El 5 de mayo del año pasado, cuando se inauguró el Centro de Salud, el Gobierno aseguró que beneficiaría a 20 mil personas de manera directa y a 75 mil de forma indirecta.