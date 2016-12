Regidor raptado en SDE “sintió temor” de morir

El regidor de Santo Domingo Este, Monserrat Calderón, quien fue secuestrado por tres individuos la mañana ayer, expresó que sintió “miedo y terror” de que los delincuentes lo hubieran matado. El regidor fue secuestrado aproximadamente a las 8:00 de la mañana cuando se encontraba en una finca en San Luis, Santo Domingo Este, y luego de que lo despojaron de 52 mil pesos y un arma de fuego, lo dejaron abandonado en la parte trasera de Megacentro, aproximadamente a las 10:00 de la mañana. También dejaron la yipeta, pero sin llave.



Luego de acudir a un destacamento policial, Calderón narró que los tres hombres que se lo llevaron de su finca en El Naranjo, le ordenaron que los llevara a su casa y que de no hacerlo matarían a su hijo. Consideró que los hombres, aparentemente buscaban dinero, armas o joyas, por lo que se presume que el móvil fue sólo el robo.



“Los tres tipos armados me encañonaron, me registraron, me quitaron todo, amarraron a todos los demás; cuatro adultos y dos niños, luego me llevaron encañonado a mi casa para que buscara lo que había. Solo encontraron un arma de fuego y entonces me dejaron amarrado cerca de Megacentro. Sentí terror y miedo, pensé que no me dejarían vivo”, dijo.



Mientras que el portavoz de la Policía Nacional, Nelson Rosario, expresó en rueda de prensa que están investigando para identificar a los individuos. “Estamos investigando el hecho. Revisaremos las cámaras que había en el lugar para conseguir evidencias”, dijo.