Hipólito Mejía llama a reformistas a permanecer en su partido

El expresidente Hipólito Mejía visitó la mañana de este viernes al dirigente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Atún Ballet, quien fue suspendido de la presidencia de esa organización por un sector. Durante el encuentro, el político pidió a los reformistas no abandonar su partido.

El encuentro tuvo lugar en el local del partido colorado. "No quiero que me tilden de injerencista porque no le he sido nunca, lo único que yo les pido a ustedes, que son mis asociados coyunturales, que permanezcan en su partido", expresó.

Mejía instó a practicar la democracia y dijo estar preocupado por el "derrotero" que a su juicio se encamina el país.

Al ser cuestionado acerca de su apreciación sobre las acciones de un sector del PRSC, dijo que ya su partido presentó posición sobre el tema.