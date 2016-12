Niños son utilizados como pedigüeños

Santiago. Las sanciones penales a los padres no impiden que cientos de niños en condiciones de riesgo, copen las calles de la ciudad en labores de adultos, en ocasiones, obligados por sus progenitores a ser pedigüeños. Las avenidas 27 de Febrero y Estrella Sadhalá, así como la autopista Duarte, son copadas por los menores que se dedican a limpiar cristales de carros, la venta de escobas, y covers para celulares. A estos males se suma la proliferación de madres haitianas que toman como carnada a niños recién nacidos para dedicarse a labores de mendicidad.



Las edades de los menores oscilan entre ocho y once años, casi todos con un sueño, el de “buscárselas” en las calles para obtener el dinero que les permita comprar un regalo o de ayudar a sus familiares con la pesada carga económica.



Menores se exponen a males



Los de mayor edad, aunque apenas con once años, arriesgan sus vidas durante las noches, exponiéndose a la inclemencia del tiempo y los intentos de abusos y maltratos de los adultos.



La magistrada Sumaya Rodríguez, fiscal de trata y tráfico de personas, explica a elCaribe, que niños en condiciones de mendicidad son utilizados para pedir dinero, en trabajos domésticos y en los campos. Indicó que para evitar que sean víctimas de la explotación sexual, si carecen de una red familiar segura, los niños son enviados a refugios como el Consejo Nacional de la Niñez (Conani), instituciónque se encarga de reubicarlos.



Una gran parte de los menores rescatados, debido a su edad, son enviados a otras entidades similares.



Aunque no son muy comunes las sanciones penales, la magistrada Rodríguez informa que maneja un caso donde ambos padres fueron sometidos y un juez les impuso tres meses de prisión preventiva. En algunos casos suelen salir sin sanciones.

Falta de amplio personal dificulta labor

La falta de un amplio personal que trabaje en las calles, impide que los resultados puedan verse a corto y mediano plazo. Las dificultades para dar seguimiento, ha hecho que muchos que hace cuatro años eran niños que se dedicaban a las labores de mendicidad, ahora ya adolescentes, se colocan en avenidas, pero vendiendo desde frutas hasta cargadores para celulares.