La DGII clausura 10 negocios que violaron normas

21/12/2016 12:00 AM - El Caribe

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) clausuró ayer diez locales comerciales en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este por irregularidades detectadas en las ventas del “Viernes Negro” y que generaron multas aún no saldadas. Algunos de los negocios cerrados tienen, además, morosidades con la administración tributaria que en conjunto suman más de RD$40.0 millones y no han suscrito actas de compromiso para resolver sus pasivos con el fisco.



Las actividades comerciales de los centros clausurados son ventas de tejidos, joyas, prendas de vestir, equipos informáticos al por mayor, artículos de belleza, cosméticos, artículos de iluminación y reparación y venta de celulares. La mayoría están situados en importantes plazas de la ciudad.



Antes de proceder al cierre, la DGII agota el debido proceso contemplado en las leyes y en las normas que rigen sus acciones, incluyendo notificaciones formales apelando a la regularización.



Durante el “Viernes Negro” la institución lanzó a la calle a un grupo de fiscalizadores para verificar si en el proceso de ventas de bienes y servicios en plazas y arterias comerciales se cumplía o no con los deberes tributarios.