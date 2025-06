Efemérides del 12 de junio: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 12 de junio? El 12 de junio es el 163.º día del año en el calendario gregoriano y el 164.º en los años bisiestos. Quedan 202 días para finalizar el año. Hagamos un repaso por algunos de los sucesos más destacados ocurridos un día como hoy 12 de junio.





Efemérides de hoy 12 de junio

Hoy se conmemora el Día mundial contra el trabajo infantil. En la actualidad, cerca de 168 millones de niños trabajan en el mundo, muchos a tiempo completo. Ellos no van a la escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos niños están expuestos a las peores formas de trabajo infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso como actividades ilícitas que incluyen el tráfico de drogas o la prostitución, así como su participación involuntaria en conflictos armados. Debido a esto, el 12 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil con la finalidad de fomentar y coordinar las iniciativas de los gobiernos, las patronales y sindicatos, la sociedad civil, los medios de comunicación y muchos otros actores locales, como escuelas y ayuntamientos, en la lucha contra el trabajo infantil.

1819: nace Charles Kingsley, novelista inglés, asociado en particular con el West Country y Noreste de Hampshire.

1827: nace Johanna Spyri, autora suiza de libros infantiles (Heidi) (m. 1901).

1917: muere Teresa Carreño, pianista, cantante y compositora venezolana denominada por muchos expertos como la pianista más prolífica de América Latina durante los siglos XIX y XX, y una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo considerando lo inusual de que una mujer de su época se dedicara a esa profesión.

1924: en Massachusetts, Estados Unidos, nace George Herbert Walker Bush, político estadounidense que entre 1989 y 1993 se convirtió en el 41º Presidente de los Estados Unidos. Hasta la elección de su hijo George W. Bush como presidente en el año 2000, Bush era comúnmente referido simplemente como “George Bush”; y desde ese año, las formas “George H. W. Bush”, “Bush 41” y “George Bush sénior” han sido usadas comúnmente para distinguir al padre del hijo, siendo llamado también “Bush padre”.

1929: nace Ana Frank, joven judía, cuyo diario sobre la vida clandestina de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante dos años, en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos, se convirtió en un símbolo contra la barbarie nazi. Murió en un campo de exterminio en 1945.

1935: se firma el alto el fuego en la guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. En los tres años de duración, Bolivia movilizó 250.000 soldados y Paraguay 120.000, con un enfrentamiento en combates en los que hubo gran cantidad de bajas (60.000 bolivianos y 30.000 paraguayos), asimismo, de heridos, mutilados y desaparecidos; todo esto por las disputas de dos multinacionales petroleras por el llamado «oro negro».

1939: en Cooperstown (Nueva York, Estados Unidos) se abre el Salón de la Fama Nacional de Béisbol.

1942: en el marco del Holocausto judío, Ana Frank (1929-1945) recibe un diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños.

1964: en Sudáfrica, el juez Quartus de Wet condenó a Nelson Mandela y dos de sus cómplices a cadena perpetua por sabotaje y conspiración. Mandela fue encarcelado en la prisión de Robben Island, donde permaneció durante dieciocho de sus veintisiete años de presidio. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante en Sudáfrica.

1967: la Unión Soviética lanza hacia Venus a la sonda espacial Venera 4.

1974: Juan Domingo Perón sale por última vez al balcón de la Casa Rosada.

1981: nace Adriana Lima, modelo y actriz brasilera, conocida por haber sido uno de los ángeles de Victoria’s Secret desde el año 1999 hasta 2018.

1981: Se estrena En busca del arca perdida (la primera película de Indiana Jones) dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Harrison Ford, con historia de George Lucas.

1985: España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea).

1985: nace Dave Franco, actor estadounidense, más conocido por sus papeles en 21 Jump Street; Charlie St. Cloud; Now You See Me; Warm Bodies; Nerve, y en la serie Scrubs.

1987: nace la modelo y actriz australiana Abbey Lee (Mad Max Fury Road).

1991: tras la desaparición de la URSS, Boris Yeltsin resulta elegido como primer presidente de Rusia, siendo el primero directamente electo por el pueblo en la historia de su país.

1991: la ciudad rusa de Leningrado recupera su antiguo nombre de San Petersburgo.

1992: Se inaugura la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro.

2000: Se estrena X-Men, protagonizada por Patrick Stewart, Hugh Jackman e Ian McKellen.

2003: fallece en Los Ángeles (EE.UU.) Gregory Peck, actor estadounidense ganador del Premio Óscar por Matar un ruiseñor en 1962.

2008: Coldplay lanza su cuarto álbum de estudio Viva la Vida.

2012: muere Henry Hill, Mafioso estadounidense e informante del FBI, cuya vida fue retratada en la película de 1990 Goodfellas.

2016: Un hombre armado que afirma lealtad al Estado Islámico abre fuego en un club nocturno gay en Orlando, Florida, matando a 49 personas e hiriendo a 53: el peor tiroteo masivo en los Estados Unidos para ese entonces, conocida como «La masacre de la discoteca Pulse»

2018: El dictador norcoreano Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump se reúnen en la Cumbre de Singapur de 2018, siendo la primera vez que un líder norcoreano y un presidente estadounidense en ejercicio se reúnen.

2019: El matrimonio entre personas del mismo sexo es aprobado por la Corte Constitucional de Ecuador.

2023: muere a los 86 años Silvio Berlusconi, magnate de los medios y político italiano (Primer Ministro de Italia, 1994-95, 2001-06, 2008-11).