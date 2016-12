El caso Odebrecht estremece la región

Lima. La revelación de que Odebrecht pagó millonarios sobornos durante 15 años en diez países de Latinoamérica amenaza con sacudir gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Colombia o Panamá, algunos de ellos todavía en funciones. Varios países anunciaron este jueves que abrirán indagaciones y pedirán información a Estados Unidos y Brasil luego que el gigante brasileño de la construcción se declaró culpable en una corte de Nueva York de violar leyes contra los sobornos en el extranjero, tras una intensa investigación de corrupción en Brasil.



José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, dijo a The Associated Press que en el corto plazo “se viene una crisis política, similar a la que está viviendo Brasil, en varios de estos países de Latinoamérica”. Ugaz, un abogado criminalista peruano, añadió que la confesión del pago de los sobornos “revela que la región está seriamente impactada por temas de gran corrupción y esto no es un problema ideológico, hay expresidentes y gobiernos de tendencia de izquierda, socialdemócratas y de derecha”.



En un amplio acuerdo de culpabilidad con una corte federal neoyorquina difundido la víspera por el Departamento de Justicia estadounidense donde se mencionan los sobornos en diez países de la región, Odebrecht detalló que entre 2006 y 2015 pagó en Venezuela unos 98 millones de dólares a funcionarios e intermediarios no mencionados. El Gobierno de Venezuela no comentó el caso pero la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, anunció que impulsará una investigación sobre todos los proyectos que desarrolló Odebrecht para determinar quiénes estuvieron implicados.



“La mayoría de las obras que hoy están en manos de Odebrecht no sólo tienen sobreprecio sino que no han sido culminadas y algunas de ellas están paralizadas a pesar de que se dieron millonarios anticipos”, dijo el diputado opositor Julio Montoya a The Associated Press.

RD pide información a los Estados Unidos

En República Dominicana, la Procuraduría General informó que ha pedido a las autoridades estadounidenses información sobre los 92 millones de dólares en sobornos que la firma brasileña realizó a funcionarios entre 2001 y 2014, lo cual le permitió ganar 163 millones. La empresa ha suscrito en el país varios contratos millonarios para la construcción de obras de infraestructura.