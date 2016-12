Carmelo Anthony sobre libro de Karl: “Es irrelevante”

Carmelo Anthony fue magnánimo en su respuesta a las críticas hechas en su contra por el exentrenador de la NBA George Karl, relativas al tiempo que estuvieron juntos como parte de la nómina de los Denver Nuggets. “Espero que encuentre felicidad en lo que está haciendo actualmente. Su libro, espero, le proporcione esa felicidad”, dijo Anthony en la noche del jueves, agregando que no se encuentra decepcionado por las afirmaciones de Karl.



“Ya superé esa etapa, como para sentirme decepcionado”, dijo “Melo”.



Anthony dijo que estaba complacido con la defensa hecha por sus excompañeros de los Nuggets J.R. Smith y Kenyon Martin con respecto a lo expresado por Karl en su libro “Furious George” (George el Furioso), indicando que Anthony es egoísta y “usa a las personas”, además que jugó con falta de compromiso en lo que a la defensiva respecta. “Es irrelevante para mí. Ya no tiene importancia a estas alturas”, dijo Anthony. “Lo cierto es que todos están hablando sobre mí, basado en sus experiencias. Por lo que no tengo mucho que agregar”.



Karl fue el entrenador de Anthony en Denver desde enero de 2005 hasta febrero de 2011, cuando la exigencia por parte de Anthony de ser canjeado fue cumplida, siendo enviado a los New York Knicks. Karl dijo en el libro que el cambio fue “una dulce liberación para el entrenador y el equipo, tal como romper una ampolla”, de acuerdo a un ejemplar obtenido previo su publicación por el diario New York Post. “Carmelo fue un verdadero dilema para mí en los seis años que trabajé con él”, dijo Karl en el libro. “Fue el mejor jugador ofensivo que jamás entrené. También sabe como usar a las personas, es adicto a mantener protagonismo y se siente muy infeliz cuando tiene que compartirlo”. “Realmente me supo hacer molestar con sus pocas exigencias para consigo mismo en lo que a defensiva respecta. No tenía compromiso alguno para efectuar el difícil y sucio trabajo de detener al otro”.