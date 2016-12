Demi Cruz: “No veo en mi físico una oportunidad para escalar por ser sexi”

La presencia dominicana continúa acentuándose y creciendo en los mercados internacionales. No solo en la música, sino también en la radio y la televisión, el talento dominicano ocupa espacios significativos.



A la lista de dominicanos representando el país en el extranjero se une la comunicadora oriunda de Santiago Demi Cruz, quien forma parte del elenco de Mega Tv, con presencia en diferentes ciudades de Estados Unidos.



Luego de seis años de ausencia en su natal República Dominicana, la comunicadora regresa a la tierra que la vio nacer con el fin de lograr un mayor acercamiento con su patria, ya que se mudó a Nueva York a los 10 años de edad, y de darse la oportunidad, realizar algunos trabajos.



Demi inició su trayectoria en el ‘’Show del Cibao’’, en su natal Santiago, cuando retornó al país a estudiar Comunicación Social, aunque no por mucho tiempo, ya que luego se fue a Miami donde estudió animación de radio y televisión, enfocada en la asesoría de imagen de artistas.



“En esa faceta, asesoré figuras como William Levy, Itati Cantoral y Gaby espino, entre otras; luego comencé a trabajar como asesora de imagen en Tv Notas, Tv Novelas, Siempre Mujer y Hola, hasta que decidí empezar mi propio proyecto televisivo”, narró Cruz.



Desde entonces, la dominicana ya lleva ocho años transmitiendo su propio espacio, “Al destape con Demi Cruz”, una revista de variedades, los martes y jueves. Otra propuesta que encabeza para Mega TV es “Portada TV”, la cual la ha llevado a trasladarse a Houston. “Una de las cosas más difíciles que me ha tocado vivir en estos procesos ha sido el hecho de que nadie me conocía; me tocó neutralizar el acento, aprender mucha dicción y también el que tomen en cuenta a una mujer no solo viendo los atributos, si no que vean que tienes la capacidad de realizar y “mantener un buen proyecto”, sostuvo.



Demi dijo a elCaribe que lo primero que trata de proyectar siempre es su personalidad, humildad y carisma y no “veo en mi cuerpo ni mi físico una oportunidad para escalar o conseguir algo por ser sexi”.



“Quizás si lo hubiese hecho en Miami tuviera estuviera en otra posición, digo yo, porque se estila mucho eso de usar la sexualidad para escalar pero no es fue mi caso. Quería llegar por mis propias metas y es como digo me, ha costado. Creo que la mujer se debe de valorar y respetar por su esencia, no por el físico”, agregó.l muriel soriano



Las otras facetas de Demi Cruz





La comunicadora Demi Cruz, quien sueña con convertirse en la Oprah Winfrey latina, es propietaria además de una línea deportiva con tienda online, “Demi Store’, y madre de dos niños, Sebastián de tres años y Manuel Antonio de 16. También ha realizado participaciones en telenovelas como “Dame chocolate”, “Anita no te rajes” y “Decisiones”, entre otras. Dijo a elCaribe, que le gustaría participar en alguna de las propuestas de cine del país.