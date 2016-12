Sosa: mi MVP del campeonato

Rubén Sosa debe ser considerado el “Robo del Año”, independientemente de cualquier otro lauro que obtenga el resto del camino con los Leones del Escogido.



Crédito a Moisés Alou y su equipo gerencial escarlata, que es muy bueno y las coronas están ahí para mostrarlo.



Sosa llegó a la tropa roja en un cambio con los Tigres del Licey, que lo cedieron junto a Aramis Ramírez y una elección del venidero sorteo de novatos por el lanzador zurdo Nelson Payano y el jugador del cuadro Buck Britton.



En lo que se investiga el caso, los melenudos van ganando en este canje por la milla. Sosa fue uno de los mejores jugadores en la pasada vuelta regular y una de las razones por las que su equipo estará desde mañana en el Todos contra Todos, en otra versión de la famosa novela “Duros de Matar” que fue editada con éxito y a tiempo por la escuadra que dirige Luis Rojas.



Terminó con promedio de .297 (tercero en bateo), se robó 11 bases (tercero), dio tres triples (empate en tercero) y colíder en remolcadas con 24. Ya informó el siempre brillante Kevin Cabral que es la primera vez que el liderato de impulsadas del torneo termina en las manos de uno o varios jugadores que no pegan jonrones.



Estamos hablando de una de las mejores historias de la liga. Un pelotero que fue elegido Jugador Más Valioso en la Liga de Puerto Rico, donde estaba en calidad de préstamo por los azules, que, en honor a la verdad, creyeron poco en el diminuto jardinero.



En los últimos partidos del Escogido, cuando los campeones no tenían mañana y la presión campeaba por sus fueros, Sosa fue un gigante.



Está el juego contra el Licey del pasado martes: no solo anotó la del gane, sino que fue protagonista de la jugada del partido al lograr un out en tercera en un corrido de Domingo Santana, quien fue atrapado en tercera antes de que Hanley Ramírez anotara y eso evitó otra vuelta para los bengaleses.



Al día siguiente hizo de las suyas contra las Estrellas. Sosa empujó 13 de sus 24 en 20 partidos en diciembre. Si me preguntan, y con el respeto que se merecen los demás candidatos, ese es mi Jugador Más Valioso de la regular.