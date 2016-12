“Pasos de lujo” para despedir el 2016

A dos días de despedir el año, seguramente ya tienes planes para la mágica noche. Ya sea que cenes con tu familia o bailes toda la noche, lo más importante para pasártela bien es la comodidad. Seguramente seas de las que ya tienen su modelito completo de fin de año desde hace tiempo: vestido, tacones, cardigan de fiesta, chaqueta, o incluso el mítico conjunto de ropa interior roja que hay que estrenar cada año, por rigor, para tener suerte los 365 días siguientes.



Si eres de las que lo dejas todo para el final… tranquila, que no “cunda el pánico”, aquí te damos las claves para convertir un look sencillo en un estilismo de fiesta sobresaliente. Siempre pensamos en el vestido que llevaremos, qué nos haremos en el pelo, e incluso qué tipo de maquillaje, pero a veces descuidamos los zapatos, y los tacones son siempre nuestros compañeros indispensables.



La primera propuesta de zapatos para fin de año son los brillosos, en especial en color dorado, ya que este año que está por finalizar la tendencia fueron los escarchados, de los que se pueden ver distintos modelos muy modernos.



El tacón de color en zapatos también es un “must have”, muy elegante para ponerse con atuendos de cualquier color. Además, podrás utilizarlo para cualquier fiesta, es un estilo moderno, elegante y sofisticado, con éste sorprenderás a todos en la fiesta.



En una noche tan especial (y potencialmente larga) los zapatos adecuados son la clave para no pasarte la noche sentada en un sillón y el primer día del año con los pies en hielo. De ahí, que muchas mujeres han dejado de lado la incomodidad en el calzado para las fiestas y optan por aquellas estilo que les ofrecen un calzado cómodo sin dejar de lado la elegancia, la moda y el glamour. Para las que tienen experiencia con los zapatos altos les recomendamos algo cerrado. No hay que tener miedo de experimentar con colores y texturas, es Año Nuevo y todo está permitido.



Si no eres buena con zapatos altos te sentirás mucho más cómoda en flats. Es válido usarlos para las fiestas, pero necesitas adecuar tu outfit a ellos.



Para no verte demasiado casual busca un vestido o falda formal, pero no muy clásica. Algo abierto y sensual te puede ayudar.



Aunque estemos viviendo unos días fríos, la noche de fin de año permite algunas licencias que no son bien recibidas en otras ocasiones. Las lentejuelas, los brillos, las transparencias, las plumas… inundarán esa noche las salas de fiestas de todo el país. Por su- puesto, las sandalias de vestir con pedrería, en pieles metalizadas, serán el complemento perfecto para un total look de Nochevieja.



Para eventos más informales, los botines son una apuesta segura, cómoda y muy chic Este tipo de calzado para Nochevieja resulta ideal para todas aquellas mujeres que desean vestirse con ropa muy ligera . Si no quieres renunciar a ganar altura puedes elegir botines con taco cónico que son lo más chic de la temporada.