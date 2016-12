Realizan allanamiento en Villa Consuelo en busca de fuegos artificiales

La Fiscalía del Distrito Nacional y la Policía Nacional realizaron este sábado un allanamiento a una residencia ubicada en la calle Concepción Bona esquina Felipe Vicini Perdomo, del sector Villa Consuelo, donde supuestamente comercializaban fuegos artificiales.

Las autoridades no encontraron nada, pero aclararon que en una ocasión habían decomisado unos dos millones de pesos en fuegos pirotécnicos. Una de las propietarias, que no fue identificada, admitió que antes vendían pero que ya no lo hacen.

Este allanamiento molestó a los residentes de la zona quienes lanzaban improperios contra las autoridades.