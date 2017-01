“El Amigo” une a Julio Iglesias y Romeo Santos

03/01/2017 12:00 AM - José Nova

Hace exactamente cuatro semanas, desde la cuenta “Djtmo”, de la red social Instagram, le escribieron al astro de la bachata Romeo Santos este mensaje: “Saludos, se ve que estás cocinando algo bueno a (fuego) lento!!” El usuario reaccionaba de esta forma al mensaje del exlíder del desaparecido grupo Aventura que dice: “Cuando las cosas no salen con rapidez, recuerden que un Rolls Royce demora seis meses en fabricarse, mientras que en 13 semanas hacen un Toyota”.

Y al parecer lo que viene es fuera de serie en su tercer disco como solista, uno de los estrenos más esperados en la industria musical latina para el 2017, del cual “El Rey de la Bachata” adelantó hace poco el título: Golden.



Para que tengan una idea de esta nueva producción, según se enteró elCaribe, el artista seguirá apostando a los dúos, con la colaboración nada más y nada menos que del ídolo de la canción romántica Julio Iglesias. El tema que los unirá se titula “El Amigo”, compuesto por el cantante español para el disco de Romeo, de acuerdo a una fuente. “Es una canción llena de picardía”, agregó. Fue a mediados del año pasado cuando ambos artistas se reunieron en Punta Cana, dejando abierta la posibilidad de cantar juntos. Más tarde, Romeo viajó a Marbella, España, para la grabación de “El Amigo”. Romeo ya ha tenido éxito musical con la familia Iglesias. En el año 2013 grabó la canción “Loco” junto a Enrique Iglesias, el hijo menor del intérprete de “Abrázame” y de Isabel Preysler.



Incluir dúos en sus propuestas ha sido una de las recetas musicales favoritas del cantautor de origen dominicano, desde que lanzó Fórmula Vol. 1, hace aproximadamente seis años.



En este primer CD, que marcó su debut como solista, incluyó las colaboraciones de varios artistas angloparlantes e hispanohablantes, como Usher (“Promise”), Tomatito (“Mi Santa”), Mario Domm (“Rival”), Mala Rodríguez (“Magia Negra”) y Lil Wayne (“All Aboard”). Otra de las canciones más populares de este disco fue “Debate de 4”, que lo unió a los populares exponentes de la bachata tradicional dominicana Luis Vargas, Anthony Santos y Raulín Rodríguez.



En esta Fórmula apostó al sonido de la bachata moderna fusionada con géneros como el R&B y flamenco para lograr lo que se esperaba: alcanzó la cima del Billboard Top Latin Albums y Billboard Tropical Albums, y fue el álbum latino más vendido de 2012. Fue certificado tres veces platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) por el envío de 300,000 copias y la venta de 328,000 unidades en los Estados Unidos en febrero de 2014. Se colocó en el número trece, veintiséis, y 67 en las listas de álbumes de Argentina, México, y España, respectivamente, de acuerdo a los datos oficiales publicados en Wikipedia.



Cuatro de las 15 canciones, “You”, “Promise”, “Mi Santa” y “La Diabla”, alcanzaron el primer lugar del Billboard Hot Latin Songs en los Estados Unidos.



Su segundo disco, Fórmula Vol. 2”, superó su primer éxito discográfico. No faltaron las colaboraciones de Carlos Santana (“Necio”), Drake (“Odio”), Marc Anthony (“Yo También”), Nicki Minaj (“Animales”) y con Kevin Hart en el intro.



Tan solo la colaboración con Drake alcanzó el primer lugar en la lista en ventas en versión digital en Estados Unidos, el primer puesto del Billboard Hot Latin Songs, del Billboard Latin Airplay, del Billboard Digital Songs, el segundo puesto del Billboard Latin Pop Songs y el puesto 45 del Billboard Hot 100.



“Golden” sería el tercero de cinco discos que el cantautor Anthony “Romeo” Santos cosechará con las compañías Sony Music y Jive Records, de acuerdo al contrato de 10 millones de dólares que firmó en el 2011 cuando salió de las filas de Aventura.



“Es un contrato bastante grande para como está la industria de la música ahora mismo”, expresaba en ese momento el representante del artista, Johnny Marines.

Increíble que ya van aproximadamente 6 años desde el debut de mi disco como solista Fórmula Vol. 1… Y pensar que pronto saldrá mi tercer disco Golden”.

Romeo Santos

Cantautor