Residente, Juanes, Sting y Juan Luis Guerra se presentan este sábado en el estadio Olímpico. Abrirá J. Noa

Capitalia en su primera edición reunirá al más grande artista dominicano de todos los tiempos, Juan Luis Guerra, quien acaba de presentar su concierto en el estadio Olímpico no hace muchas semanas. Con él, otro clásico de nuestros tiempos, el británico Sting, quien está dando de qué hablar desde la segunda mitad de la década del 70 como parte de la banda The Police. El colombiano Juanes, bien conocido del público dominicano, ganador de 27 Grammy latinos y 3 Grammy Awards y su parsero Residente, de Puerto Rico, ganador de un Grammy Award y cinco Grammys Latino.



La cartelera es tan atractiva como de calidad. No es fácil hacer coincidir las agendas de cuatro artistas de este nivel.



Saymon Díaz, el productor del festival dijo: “En esta ocasión, seleccionamos a cuatro talentos: grandes cantautores en sus géneros respectivos. Queremos que el festival sea diferente a lo que ha sido en los últimos años, centrándonos en artistas establecidos y con estilos afines”, expresó el líder de SD Concerts en un encuentro con algunos representantes de la prensa. “La tarima ya está levantada hace unos 10 días”, aseguró.



“La idea es que todo el mundo pueda disfrutar cómodamente, sin excedernos de la cantidad de público. (…) La realidad es que la capacidad correcta para el Estadio Olímpico debe ser entre 38 y 43 mil personas, depende inclusive de la cantidad de bares que tú pongas, del espacio que tú uses para tarima, y si tú te vas más allá, en temas de seguridad, deberías quédate ahí, cuando tú pones sillas esa cantidad se reduce drásticamente”, expresó ante los medios.



El presidente de la empresa SD Concerts expresó su convicción de que Capitalia permanecerá como festival. Expresó asimismo que se ha pensado en la posibilidad de hacerlo lo mismo en Santiago que en Punta Cana, por poner dos ejemplos.



Informó que desea que Capitalia sea una experiencia, que es lo que busca la gente, con opciones interesantes en A y B (alimentos y bebidas) De hecho, reconoció que estará implementando un nuevo sistema de ventas de bebidas para tratar de mejorar la experiencia de los asistentes.

Abre la talentosa rapera dominicana J Noa, nominada a Grammy Latino.

Sobre la 1ra edición festival Capitalia

Festival Capitalia

Artistas: Juan Luis Guerra, Sting, Juanes, Residente

Artista abridora: J. Noa

Producción: Sd Concerts

Productor general: Saymon Díaz

Lugar: Estadio Olímpico Félix Sánchez

Fecha: sábado, 20 de abril

Ventas de boletas: tuboleta.com.do

Boletas: VIP Banreservas A1-A3: RD $22,000

A4-A6: RD$18,000

Súper Fan 1 & 2: RD $14,750

Terrenho: RD$5,500

Gradas numeradas:RD$7,250

Observaciones: *La localidad VIP Banreservas es con sillas numeradas; Localidad Super Fan y Terreno no

tienen sillas