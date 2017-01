Vladimir apuesta por Sosa, Álex y Manny

Don Gregorio, Nizao.- Por el béisbol de las Grandes Ligas han desfilado un total de 689 peloteros de República Dominicana. De ese registro, solo dos han llegado al Salón de la Fama de Cooperstown: los exlanzadores Juan Marichal (1983) y Pedro Martínez (2015).



Vladimir Guerrero, quien se perfila como el tercer criollo en acompañar a Marichal y Martínez en el nicho de la inmortalidad, sueña que en un futuro no lejano con que el ingreso de más jugadores dominicanos a Cooperstown se eleve y no descarta en ver en ese grupo a Sammy Sosa, Álex Rodríguez y Manny Ramírez.



“De República Dominicana han salido bastantes peloteros buenos. Me gustaría que de nuestro país hayan más peloteros en el Salón de la Fama. Sueño con eso”, expuso Vladimir.



Manifestó que Sammy, Manny y Álex, colocaron importantes números en sus carreras para que sean tomados en cuenta para Cooperstown, pero que por diferentes situaciones no han acumulado el porcentaje necesario para sus escogencias, excluyendo a Rodríguez, que dejó de jugar la pasada temporada.



“Ellos han hecho un buen trabajo, independientemente de lo que han dicho, porque no soy quien para juzgarlos. Mantengo la esperanza de que ellos estén ahí. Hay que dárselo. Ellos deben de estar ahí. No es fácil la lucha que cada uno de ellos presentó para hoy negársele. A veces ellos pasan cosas para jugar pelota. Las personas entienden que los peloteros se lo ganan fácil y no es así. Se montan en un avión que no saben si van a llegar al lugar a donde van”, puntualizó Guerrero, quien contabiliza el 75.9% de las boletas que hasta ayer se han localizados (126 de 166 hechas públicas) a juzgar por los cómputos de Ryan Thibodaux, famoso amante del juego que localiza, contabiliza y publica las boletas que emiten los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA por sus siglas en inglés) a través de redes sociales, correos electrónicos y páginas de internet.



El expatrullero de Don Gregorio, Nizao, quien militó en las Grandes Ligas por 16 temporadas con los Expos de Montreal, Angelinos de Anaheim, Vigilantes de Texas y Orioles de Baltimore, sostiene que una de las vías para remediar el rechazo por parte de un universo de personas es pidiendo perdón.



“Si hay que pedir perdón, que pidan perdón. Ellos presentaron una serie de dificultades en sus carreras que muchas personas no ven esa parte. Muchas veces salíamos de una ciudad para otra y no sabíamos si en realidad íbamos a llegar a nuestro destino”, indicó Guerrero, quien el próximo nueve de febrero cumplirá 41 años. Sammy Sosa, quien está en su quinta oportunidad, contabilizaba, hasta ayer, el 11.4% de las boletas públicas y anónimas (19 de 166), en tanto Manny Ramírez registra un 27.7% (46 papeletas).



Jeff Bagwell (92.2%), Tim Raines (91.6%) e Iván Rodríguez (83.7%) lucen como los próximos nuevos inmortales por el alto porcentaje que registran en las votaciones.