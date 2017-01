Familiares de vigilante ultimado en Bella Vista Mall pedirán investigar al general Percival

06/01/2017 10:22 AM - Libonny Pérez

Los familiares del vigilante ultimado durante el atraco a Bella Vista Mall, Bienvenido García, pedirán que se investigue al general retirado Rafael Percival Peña, por su presunta participación en la banda que lideraba su hijo, John Percival Matos.

El abogado de la familia, Plutarco Jáquez, aseguró que como parte de las pruebas hay una grabación donde presuntamente se escucha la voz del general, por lo que solicitarán que sea incluido en la investigación.

“El general Percival Peña tiene que ser investigado porque los audios han sido conocidos. Si él no tiene ninguna responsabilidad con esto, no hay problema; ahora si tiene responsabilidad también tiene que pagar las consecuencias, porque aquí no habrá excepciones para nadie", adujo.

Reiteró que debe ser interrogado porque hay unos audios donde se dice que es su voz.

“Todo el que esté implicado con esta red de asesinos, de criminales y de ladrones, tiene que ser imputado, sin excepción alguna y la familia de Bienvenido García estará presente y pendiente para que eso sea así”, señaló.

Por este caso, la Fiscalía del Distrito Nacional imputó a Bryan Peter Félix Paulino, el mayor del Ejército Elvin Roberto Rodgers Rodríguez, Reyvi David Corporán Adames y Javier de Jesús Fernández Perelló.

Para ellos solicitó prisión preventiva de un año y que se declare el caso complejo. La audiencia se conoce en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, el cual estará presidido por el juez José Alejandro Vargas.