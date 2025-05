Santiago. Industrias Tucán celebró su vigésimo aniversario de servicio con un compartir en que reconoció a 24 de sus colaboradores por su pasión y desempeño en sus labores.



El gerente general de la institución, Julio Ángel Cruz, reconoció el compromiso y la lealtad de sus empleados.



“Este crecimiento es gracias a ustedes, la gente que entrega cada día lo mejor de sí. Que aceptan el reto de trabajar con pasión y están dispuestos a resistirse a ser mediocres. El mercado es complejo pero mantenemos más cerca la meta de ser líderes del mercado y eso se logrará con su apoyo”, manifestó.



Cruz también agradeció a los accionistas que han hecho posible la innovación y el crecimiento en el tiempo, como los empresarios Félix García y Manuel Estrella.



“Sin esos accionistas que creen y están dispuestos a invertir no hubiéramos crecido ni sido mejores… les exhorto a nuestros colaboradores a que mantengan el espíritu de trabajo, la capacidad, disposición y el hambre para hacer las cosas mejor y no conformarse con lo que hemos logrado”, comentó el alto dirigente.



Asimismo hizo mención del progreso y el perfeccionamiento en la técnica que han conseguido en los últimos años como el aumento del personal de 10 hasta casi 300 en la actualidad, así como la automatización de procesos y tecnología más avanzada.



“Hace casi 19 años el Grupo Linda adquirió esta pintura que era una empresa pequeña. Antes la capacidad de producción era de 200 galones, hoy en día son más de 30,000 galones. De 20 marcas en el catálogo de producto, ahora tenemos registrados 100 distintos. Pasamos de no tener vendedores a más de 20 ejecutivos de venta y 200 en mercadeo”, puntualizó Cruz.



Dentro de los reconocidos con la colación de un pin identificativo institucional y algunos de ellos con un bono monetario por su labor en las distintas áreas de trabajo en las categorías de 5 y 10 años estuvieron Norberto Díaz, Carlos Reyes, Juan Ventura, Isabel Aquino, José Polonia, Wilton Bandera, Claudio Morel, Alejandro Bonilla, Anderson Batista y Joan Núñez.



En la de 15 años resultaron agraciados Li Moronta, Francisco Gil, Altagracia Serrata, Eladio Gutiérrez, Ariel Salcedo, Ramón Infante, Miguel Marmolejos, Tony Roa, Braulio Rodríguez, Awilda Leonardo, Érica Fernández, Ricardo Liriano, Martín González y Norma Infante.



La actividad fue realizada en la sede empresarial ubicada en la Autopista Duarte Km. 17, La Penda, Tramo Santiago – La Vega.



Industrias Tucán, S.R.L. está dedicada a la fabricación de pinturas y recubrimientos arquitectónicos e industriales, impermeabilizantes anticorrosivos y productos para madera. Dentro de las pinturas arquitectónicas poseen: Professional Tucán, línea superior; Arquipro la intermedia y Ecopaint.



Su fábrica, según los expertos, se caracteriza por ser la más moderna en toda el área del Caribe, cuenta con el mejor personal humano y tecnología de punta, lo que la convierte en “pionera en su clase”. Inició sus operaciones a mediados del 2005. Para mayo del 2006 fue adquirida por el Grupo Linda y la Corporación Estrella.