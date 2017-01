LeBron pide a gritos un armador para Cavaliers

Mientras los Cavaliers de Cleveland finalizaban ayer un acuerdo para obtener el francotirador Kyle Korver desde los Atlanta Hawks, LeBron James declaró que el trabajo aún no se ha compleado para los campeones defensores. “Todavía tenemos un par de cosas más que tenemos que hacer”, dijo James tras los entrenamientos matutinos en preparación para su juego contra los Nets de Brooklyn. “Tenemos que conseguir un armador”.



Esta es una continuación de la petición de un “point guard” que hizo LeBron después de la derrota del miércoles frente a los Bulls de Chicago. “Sí, es la última vez que lo digo”, dijo James. “Necesitamos un armador”, agregó.



Marc Stein, de Espn, reportó en esta semana que el exjugador de los Cavaliers, Jarret Jack, está disponible como también lo están los exarmadores de los Heat de Miami, Mario Chalmers y Norris Cole, quienes tiene lazos con James.



La nómina de los Cavs estaría en el máximo de 15 jugadores si cambio de Korver incluyera a Mike Dunleavy como el jugador a ser enviado a Atlanta. Pero bajo el marco actual del trato, los Cavs enviarían a Mo Williams, Dunleavy y una selección de primera ronda protegida del draft de 2019 a los Hawks por Korver, dijeron fuentes.



Los equipos están hablando de trasladar a Dunleavy a una tercera escuadra, pero aún no lo han encontrado, dijeron fuentes. Los contractos de DeAndre Liggins y Jordan McRae no se convertirán en garantizados full hasta el próximo martes.