Para las autoridades judiciales, y para mucha gente también, resulta altamente sospechoso que Edward Montás, quien aspirara a diputado en las pasadas elecciones y fuera testigo ocular del incidente que culminó con el asesinato a balazos del exrector universitario Mateo Aquino Febrillet, ahora quiera sacar los pies dizque retirando la querella y constitución en parte civil contra los imputados como autores del crimen. Ya se lo advirtió la fiscal Yeni Berenice Reynoso: El retiro de la querella no implica de hecho que se deja la condición de testigo del delito, y remarcó que las autoridades agotarán todas las vías que sean necesarias, incluyendo la conducción bajo prisión, para que Mon- tás acuda al juicio como lo que es: testigo de un crimen. Ojo con esto…



Miss Universo



La selección de quien ha de representar al país en el concurso de Miss Universo no corre por cuenta del Estado dominicano ni de ninguna de sus instituciones. El certamen, como tal, es un evento de carácter privado, montado por una empresa con fines comerciales y representado en el país por una operadora de la franquicia que, hasta donde se sabe y conoce, obtiene buenos dividendos gracias al manejo del concurso. De manera que, es una manipulación burda eso de querer presentar como un problema de interés nacional la participación de una modelo criolla en el Miss Universo queriéndole “echar una canana” al Ministerio de Turismo y al Gobierno porque no aportan los recursos en dólares que los organizadores del certamen requieren para que la miss dominicana vaya a las pasarelas de Manila, Filipinas en procura del cetro. Así no, así no. Gánense sus cuartos pero no ofendan la inteligencia de los demás…



Arturo López



Arturo López Rosario, periodista y buen amigo, servicial siempre y amable con todos, murió en Miami hace unos días vencido por la leucemia. Será sepultado este lunes, día 9, en su natal La Vega. Que Dios le otorgue el descanso eterno…