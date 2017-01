Abogado de familia Febrillet cree testigo llegó a acuerdo económico para retirar querella

Advirtió que Montás no podrá desvincularse del proceso debido a que “es el cordón umbilical de ese asesinato"

El abogado de la familia del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, ultimado en marzo del año 2016, cree que Eduar Montás principal testigo presencial del asesinato del catedrático, retiró la querella contra Blas Peralta y los demás implicados, porque llegó a algún acuerdo económico con la parte implicada.

“Nos parece que ahí hay una negociación, un acuerdo económico que pudo mediar para que esto sucediese, porque un acto de esta naturaleza no podía realizarse si no había una razón muy poderosa que pudiese mediar para que el señor Eduar Montás retirase esa querella que había llevado a cabo con tanta vehemencia y con tanta bravura durante los nueve meses que tiene el proceso”, planteó el abogado José Parra Báez, quien indicó que aunque no tiene la certeza, hay rumores de que Montás recibió dinero.

Sin embargo, entrevistado en el programa “Enfoque Matinal”, que se transmite por NCDN, canal 37, advirtió que Montás no podrá desvincularse del proceso debido a que “es el cordón umbilical de ese asesinato". Y subrayó que en caso de que salga del país, el Estado tiene la forma traerlo de vuelta extraditado, o en su defecto, evitar que salga.

Indicó que ni la familia de Aquino Febrillet, ni la Fiscalía fue notificada de su renuncia al caso y que Montás emitió un acto el pasado 5 de enero, el cual fue enviado directamente al juez al tribunal que lleva el proceso.

“Para la familia fue un acto de indignación, un acto que la familia lo pensaba increíble e insospechable a esta altura del proceso”, indicó, al subrayar que durante los nueve meses de la causa, Montás mantuvo una relación armoniosa y de colaboración hasta el momento de su renuncia a la querella.

Sobre sus abogados, Parra Báez, sostuvo que tampoco estuvieron de acuerdo con la firma del acto de desistimiento porque para ellos no era viable a estas alturas del proceso.

“Entonces le envió un acto de desapoderamiento a los abogados y parece que el documento se lo hizo otro abogado, porque aunque no aparece en el documento las generales, se lo hizo alguien y lo depositó en el tribunal”, subrayó el abogado.