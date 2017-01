Con la reanudación del año escolar, hoy es que el país recobra completamente su dinámica post periodo navideño. Toman fuerza las quejas entre muchos por los desastrosos efectos en el bolsillo de los forzosos gastos extras. Doble sueldo, bonos, etc., ayudan pero para la mayoría resulta poco, si no es que se utilizan para pagar deudas. Enero es así el mes con más fama de negativo, tras tanta celebración y dispendio atravesarlo se torna cual ineludible “cuesta” que se sube lentamente con pies y lomo adoloridos. Ahora es que la juerga y los “tarjetazos” pesan pero aun con “resaca financiera”, queda volver plenamente a la productividad. Que no falten entusiasmo y fe, el tiempo vuela y no se puede perder.