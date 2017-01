Zoe Saldaña defiende los derechos de la mujer en cine

La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña se ha convertido en una de las intérpretes que más ha estado en la palestra pública en los últimos años por denunciar los desequilibrios que, según entiende, siguen existiendo entre hombres y mujeres dentro de la industria cinematográfica. En esta ocasión, ha querido dar un paso más en su búsqueda de concienciar a la opinión pública sobre la necesidad de seguir luchando por la igualdad, sincerándose sobre la “soledad” que siente en aquellos rodajes en los que las intérpretes de relevancia brillan por su ausencia.



“Tengo que reconocer que a veces me siento muy sola en el set, y no solo porque haya muy pocas mujeres en el elenco de la película en cuestión, sino también por la falta de compañeras en el equipo técnico o artístico. Hay muy pocas mujeres en el mundo del cine y en ocasiones resulta muy difícil poder trabajar con mujeres directoras”, dijo en conversación con la revista estadounidense Time.



Además de criticar abiertamente la escasa representación femenina en las grandes producciones de Hollywood, la artista de ascendencia boricua, madre de los gemelos Cy y Bowie con su marido Marco Perego, ha vuelto a expresar una vez más su hartazgo ante la abismal diferencia de salarios que pone a las actrices en una situación de desventaja estructural con respecto a sus compañeros varones.



“Las pocas productoras que puedes encontrarte en una película tratan de adaptarse a la dinámica que marcan los hombres, en lugar de confrontarla, y es comprensible porque son minoría. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos que irnos a casa con un sueldo muy inferior al de ellos. Estoy jodi**mente cansada de esta situación”, agregó la actriz de 38 años.



Haciendo de paso un ejercicio de autocrítica en relación con la actitud que solía exhibir ante otras actrices en los comienzos de su carrera, Zoe confiesa que ella misma solía concebir al resto de féminas del gremio como meras rivales a batir para asegurarse una carrera exitosa.



“Creo que como todas las actrices jóvenes que están empezando, yo también veía a las demás intérpretes únicamente como mis competidoras, como obstáculos que trataban de impedirme conseguir un papel determinado. También es cierto que cuando hay 50,000 candidatas solo para un personaje, sabes que tienes que ser la mejor para quedarte con él”, explicó.



Zoe Yadira Saldaña Nazario, nombre de pila de la actriz, ha hecho trayectoria con su participación en filmes como Colombiana, Muerte en el funeral, y en sagas comoAvatar, Piratas del Caribe: La Maldición del Perla Negra, Star Trek (2009) y Guardianes de la Galaxia (2014).



El pasado domingo, durante su paso por la alfombra roja de los Globos de Oro, donde entregó junto a Ben Affleck y Sienna Miller el premio al Mejor Director (Damien Chazelle, La La Land), Zoe confirmó que su reconocido personaje de Guardianes de las Galaxias, Gamora, forma parte del elenco de la tercera parte de Los Vengadores.



“No sé cuándo van a dejarme leerlo”, dijo sobre el guion. “Quiero decir, no estoy esperando las cinco horas de maquillaje verde, pero cada vez que llego al set me siento muy feliz y afortunada de estar allí”, concluyó en la breve entrevista concedida a MTV News. Zoe también se mantiene activa a través de YouTube junto a sus hermanas Cisely y Mariel. Crearon el canal “Cinestar Pictures”, por medio del cual hablan de todo lo que se les ocurra en forma jocosa, dan consejos, etc.

Competencia

“Creo que como todas las actrices jóvenes cuando empiezan, yo también veía a las demás únicamente como mis competidoras”.